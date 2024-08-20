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常態加班超時！新北市公布「慣老闆」名單　310業者遭罰1941萬元

上班族,工作,加班,壓力,社畜（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲新北市勞工局公布慣老闆名單。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者崔至雲／新北報導

新北市政府勞工局公布違反勞動基準法、性別平等工作法、就業服務法等「慣老闆名單」雇主名單，其中指南客運及新泰工業經常性使勞工超時工作，多次違反勞基法，5年內累計遭裁罰445萬及275萬元，這次公布的名單計有310家業者，開罰1941萬5000元。

勞動檢查處分析指出，勞基法違規情形以未依法給付加班費最為嚴重，計有61家；其次為未依法置備工資清冊或未提供勞工工資各項目計算明細，有38家；至於未依法置備出勤紀錄或未逐日記載勞工實際出、退勤時間，則有37家。另外違反職安法部分，仍以未提供必要安全衛生設施最為普遍，計有112家。

勞檢處進一步表示，本次名單中，指南汽車客運使勞工超時工作，且勞工更換班次未給予至少11小時休息時間，分別已是第7次及第4次違反同一規定，加上僱用勞工人數達500餘人，因此遭重罰85萬元。另新泰工業股份有限公司亦有使勞工超時工作，且單月延長工時高達118小時，甚至連續3個月均有使勞工延長工時超過法定上限，已是第7次違反同一規定，加上僱用勞工人數達300餘人，遭重罰65萬元。二家公司經常性使勞工超時工作，因此祭出重罰，5年內分別遭處445萬及275萬元，以避免業者心存僥倖，並藉此維護勞工權益。

至於違反性工法部分，主要為受僱者請生理假或留職停薪時，遭受雇主拒絕或不利處分，有7家；雇主知悉職場發生性騷擾時，未採取立即有效糾正補救措施，有5家；此外勞工因提出性工法申訴，遭到雇主予以解僱、調職或其他不利處分，有1家。另外違反就服法部分，為雇主對求職人或所僱用員工，以身心障礙、年齡予以歧視，各有1家。違反勞工退休金條例部分，則以未依法給付資遣費為主，有4家；至於未按月提撥勞工退休準備金者，僅有1家。

勞工局長陳瑞嘉表示，為因應勞基法罰鍰金額提高至100萬元，新北市已於109年6月8日修正公告新的裁罰基準，依照違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市/櫃公司者，將加重裁罰金額20%。勞工局呼籲雇主遵守法令規定，以免遭受高額罰鍰。以上名單皆已匯入「新北勞動雲」的「違法雇主查詢」專區。
 

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