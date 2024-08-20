　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

賴品妤控記者撞人「還做假新聞」　中天告妨害名譽...結果輸了

記者劉昌松／台北報導

前立委賴品妤去年因父親賴勁麟經營能源公司議題，成為媒體追逐焦點，卻在其中一次採訪時與中天電視記者發生衝突，賴品妤當場質疑記者「為什要推我」，事後還指記者「惡意製造假新聞」，中天與記者控告賴品妤妨害名譽。台北地檢署調查後認定，賴品妤是根據自身受訪經歷發表評價，並不構成妨害名譽，20日將她處分不起訴。

中天電視與記者林辰佑控告指控，賴品妤2023年8月24日在徐州路國際會議中心受訪時，明知記者沒有推擠或衝撞，卻基於妨害名譽的犯意，當場質疑記者「你為什麼要推我」，「幹嘛推我」，當天晚上又在臉書貼文，公開傳述「遇到中天記者狂追，我因而摔倒在地」，「惡意製造假新聞的同一位中天記者」等內容，損害中天與林辰祐名譽。

▲▼民進黨立委賴品妤出席活動與媒體發生推擠。（圖／記者洪巧藍攝）

▲前立委賴品妤(左起)因指控記者林辰佑騷擾造假新聞，被控妨害名譽結果不起訴。（資料照／記者洪巧藍攝）

賴品妤挨告後沒有出庭，委由律師代為表示，事發當時，中天為了賴父賴勁麟前往大陸地區推動業務交流，以及擔任能源公司董事長等事情，是否違反賴品妤反對簽訂兩岸服貿及能源政策利益迴避等問題，多次緊迫盯人採訪賴品妤，導致賴品妤撞到採訪用的麥克風架，賴品妤因相關報導不實，所以才會公開表達個人意見。

檢察官考量中天、林辰佑都不否認賴品妤當天曾撞到麥克風架，而賴品妤認為此事是被記者跟追導致，因此描述自身經歷，至於有關能源政策的發言，也是賴品妤主觀認定報導與事實不符，同時對2件事各自發表意見，屬於合理評論範圍，因此處分不起訴賴品妤。

ET快訊
砸毀忠孝橋！肇事男竟才還在實習　首載鋼樑就出事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北部25歲女師宿舍出手3天！國中生全身「草莓吻痕」媽氣炸

砸毀忠孝橋！肇事男才到職1個多月仍在實習　首載鋼樑就超載闖禍

快訊／男「摸黑躺國道」狂抬頭　駕駛急閃避、警車抵達已落跑

快訊／砸爛忠孝橋亂雙北交通　聯結車駕駛訊後限制住居

快訊／竹縣新豐鄉「萊爾富大火」！火舌噴出全面燃燒　消防急搶救

忠孝橋叫賣哥找到了！　他曝「1原因」賣起早餐還分享給這些人

減重名醫「逆轉療法」被控詐欺　劉乂鳴判刑4年10月將入監

西門町洛陽停車場旁驚見男屍　7樓墜落當場死亡...家屬淚奔認屍

快訊／鋼樑砸爛忠孝橋釀雙北交通打結　司機上銬移送新北檢

逆轉！嘉義縣議員陳文忠被控賄選　一審判當選無效二審勝訴定讞

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

聯結車撞破忠孝橋護欄　驚悚土石狂洩瞬間曝光！

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

超載10公噸！鋼樑砸毀忠孝橋　聯結車駕駛公共危險上銬移送

設計師用餐遇刺青伯要求理髮　被請飲料當回禮驚訝：反差萌

【明知故問】 扮成 #死恃 去看電影 店員問：請問要看什麼電影？XD

北部25歲女師宿舍出手3天！國中生全身「草莓吻痕」媽氣炸

砸毀忠孝橋！肇事男才到職1個多月仍在實習　首載鋼樑就超載闖禍

快訊／男「摸黑躺國道」狂抬頭　駕駛急閃避、警車抵達已落跑

快訊／砸爛忠孝橋亂雙北交通　聯結車駕駛訊後限制住居

快訊／竹縣新豐鄉「萊爾富大火」！火舌噴出全面燃燒　消防急搶救

忠孝橋叫賣哥找到了！　他曝「1原因」賣起早餐還分享給這些人

減重名醫「逆轉療法」被控詐欺　劉乂鳴判刑4年10月將入監

西門町洛陽停車場旁驚見男屍　7樓墜落當場死亡...家屬淚奔認屍

快訊／鋼樑砸爛忠孝橋釀雙北交通打結　司機上銬移送新北檢

逆轉！嘉義縣議員陳文忠被控賄選　一審判當選無效二審勝訴定讞

偷拍狼出沒竹科！正妹工程師被跟蹤...一看嚇壞：他曾闖租屋處

經典再現！《你的名字》 隔8年全台再上映　新海誠揭靈感來源

僅此1輛！保時捷「手工訂製復古跑車」亮相　拆軟頂裝雙駝硬頂蓋

天弓三型擊殺接戰　國軍海空飛彈精準射擊

查水錶建功！包租公10套房「申報空屋」　國稅局揪漏報百萬所得

集集鐵道改善工程因天災不斷延宕...9月將開工　卓榮泰、交部會勘

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

相關新聞

政院認北部缺電！　羅智強轟：賴清德能源政策的無能

政院認北部缺電！　羅智強轟：賴清德能源政策的無能

台電董事長曾文生日前宣布，不供電給桃園以北用電量五MW以上的數據中心；行政院也坦言，北部電力確實不足，去年供需差距達兩百億度。對此，國民黨立委羅智強表示，北部本來有可以規劃出來三座核電廠，如果再加上核四，北部能源絕對沒有問題。今天造成北部缺電的原因就是錯誤能源政策，以前沒有所謂的南北政治配電的規劃，為什麼到賴清德時期就要做南北的政治配電？就是無能。無能找藉口，無能挑毛病，就是民進黨的能源政策。

個資法、妨害名譽提告！房地產教父曝「拍照原因」怒了

個資法、妨害名譽提告！房地產教父曝「拍照原因」怒了

勸導垃圾分類被譙三字經　彰化清潔隊怒告2罪

勸導垃圾分類被譙三字經　彰化清潔隊怒告2罪

談麥寮光電挨告　黃國昌批蘇治芬濫訴

談麥寮光電挨告　黃國昌批蘇治芬濫訴

即／原定上午在母校受訪！　林郁婷「身體不舒服」取消了

即／原定上午在母校受訪！　林郁婷「身體不舒服」取消了

關鍵字：

賴品妤中天採訪賴勁麟能源政策服貿妨害名譽

讀者迴響

最夯影音

更多

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面