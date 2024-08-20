賴品妤控記者撞人「還做假新聞」　中天告妨害名譽...結果輸了

記者劉昌松／台北報導

前立委賴品妤去年因父親賴勁麟經營能源公司議題，成為媒體追逐焦點，卻在其中一次採訪時與中天電視記者發生衝突，賴品妤當場質疑記者「為什要推我」，事後還指記者「惡意製造假新聞」，中天與記者控告賴品妤妨害名譽。台北地檢署調查後認定，賴品妤是根據自身受訪經歷發表評價，並不構成妨害名譽，20日將她處分不起訴。

中天電視與記者林辰佑控告指控，賴品妤2023年8月24日在徐州路國際會議中心受訪時，明知記者沒有推擠或衝撞，卻基於妨害名譽的犯意，當場質疑記者「你為什麼要推我」，「幹嘛推我」，當天晚上又在臉書貼文，公開傳述「遇到中天記者狂追，我因而摔倒在地」，「惡意製造假新聞的同一位中天記者」等內容，損害中天與林辰祐名譽。

▲前立委賴品妤(左起)因指控記者林辰佑騷擾造假新聞，被控妨害名譽結果不起訴。（資料照／記者洪巧藍攝）

賴品妤挨告後沒有出庭，委由律師代為表示，事發當時，中天為了賴父賴勁麟前往大陸地區推動業務交流，以及擔任能源公司董事長等事情，是否違反賴品妤反對簽訂兩岸服貿及能源政策利益迴避等問題，多次緊迫盯人採訪賴品妤，導致賴品妤撞到採訪用的麥克風架，賴品妤因相關報導不實，所以才會公開表達個人意見。

檢察官考量中天、林辰佑都不否認賴品妤當天曾撞到麥克風架，而賴品妤認為此事是被記者跟追導致，因此描述自身經歷，至於有關能源政策的發言，也是賴品妤主觀認定報導與事實不符，同時對2件事各自發表意見，屬於合理評論範圍，因此處分不起訴賴品妤。