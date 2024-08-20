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社會 社會焦點 保障人權

上班族卡忠孝橋！「生意奇才」直接賣早餐　他買100元喊：值得啦

記者戴上容、莊智勝／新北報導

新北市三重區忠孝橋今(20日)清晨5時50分傳出重大事故，一輛聯結車載運36噸鋼樑，疑似未綁妥，行經忠孝橋時後斗鋼樑脫落，當場砸毀護欄，導致全線暫時封閉。由於適逢上班尖峰車潮，不少車輛一上橋就遇上事故，卡在橋上動彈不得，現場竟還有男子拿出小推車與保麗龍箱，直接開始兜售早餐，畫面曝光後立即引起網友熱議，直呼「台灣有史以來第一人！」

▲▼忠孝橋賣早餐。（圖／翻攝爆廢公社）

▲男子運送早餐途中卡在橋上，直接現場兜售餐點。（圖／翻攝爆廢公社）

現場網友拍下影片上傳臉書「爆廢公社」，受到重大事故影響，眾多車輛動彈不得，忠孝橋上直接成了大型停車場，其中一名準備運送早餐的老闆恰巧也卡在車陣中，眼見早餐可能無法如期送達，索性直接抬下車，站在橋上開始兜售早餐，「吃早餐嗎？紅茶、鮮奶茶、三明治；卡拉、鮪魚、雞腿：火腿、招牌、豬排！」

▲▼連結雙北的忠孝橋事故，聯結車撞破護欄。（圖／記者戴上容翻攝）

▲忠孝橋今早傳出重大事故。（圖／記者戴上容翻攝）

現場上班族也苦中作樂，見到「移動早餐店」後也驚呼「我嚇到耶！來來來，買早餐！可以！買！」現場一名民眾當場挑了一個三明治、一杯鮮奶茶，老闆喊價「剛好100！」民眾也直呼「值得啦，不然這時間我要去哪裡買早餐？」

畫面曝光後也引起網友熱議，「應該是台灣有史以來第一人，直接在忠孝橋上做起生意賣早餐」、「真會利用時間」、「送餐途中遇到這種狀況，換做是我大概也只能苦中做樂，盡量減少損失」、「一大早一定一堆人還沒吃，加減吃一下等待囉」、「台灣人就是這麼強，任何環境都能生存，韌性十足」、「送不到，等送到人家也不要了，賣一賣比較實在！」

▼忠孝橋護欄遭撞破，下方2部小客車被波及。（圖／記者戴上容攝）

▲忠孝橋現場畫面曝光。（圖／記者戴上容攝，下同）

▲忠孝橋現場畫面曝光。（圖／記者戴上容攝，下同）

ET快訊
砸毀忠孝橋！肇事男竟才還在實習　首載鋼樑就出事

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