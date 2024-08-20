疑司機未綁好36噸重鋼樑…砸爛忠孝橋護欄翻覆！公共危險罪偵辦

記者戴上容、戴若涵／新北報導

新北市三重區忠孝橋（往台北方向）20日清晨5時50分發生嚴重事故！一輛聯結車因不明原因失控，後車斗載運的36噸鋼樑掉落，當場砸爛一旁護欄，水泥石塊瞬間傾瀉而下，所幸並未造成人員傷亡。據了解，疑似是駕駛未綑緊鋼樑釀禍，全案將依公共危險罪偵辦。

▲忠孝橋現場畫面曝光。（圖／記者戴上容攝，下同）

根據警方調查，34歲洪姓聯結車事發當時他正沿台1高架路段往北市方向行駛，後車斗裝載的大型鋼樑因不明原因掉落，碰撞高架右側護欄後，掉落平面中正南路與重安街口，砸損下方路邊停車的兩輛自小客車，整起事故造成橋上、地面破損約15公尺，所幸並無造成人員受傷。

警方獲報後趕赴現場處理，針對洪姓駕駛進行酒測，其酒精濃度為0。據了解，肇事司機疑似是沒有綁好鋼樑才會釀禍，事發後他一直待在橋上聯繫公司，全案將依公共危險罪偵辦。

新北副市長朱惕之指出，因橋梁結構、護欄有所破壞，市府已調動相關專業人員、技師，已確認橋梁主結構部分並未受損，預計待路面清理完畢後，將於上午11時前開放內線通行，目前也已調動2台160噸、120噸的大型吊車，將鋼樑吊離現場。

▲新北副市長朱惕之。（圖／記者戴上容攝）