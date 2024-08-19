機車汰舊及新購電動補助用罄　嘉義縣凱米颱風補助加碼50萬

▲嘉義縣因應凱米風災影響 ，淘汰老舊機車補助再增50萬 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環保局為加強民眾淘汰老舊機車意願，降低老舊機車污染排放量並改善空氣品質，3月推出淘汰老舊機車及新購電動二輪車補助計畫後，民眾申請踴躍，補助額度870萬已用罄。為減輕民眾日前遭受颱風豪大雨導致機車泡水之損失，重新調整汰舊及新購補助額度，由新購補助額度支應50萬元作為淘汰老舊機車補助經費，將在8月30日上午11點正式開放線上登記，籲民眾把握機會。

環保局表示，淘汰老舊機車補助經費申請條件及方式不變，凡出廠滿10年（102年12月31日前）以上老舊燃油機車皆可申請補助，92年12月31日前出廠車輛，每輛補助4,000元，93年1月1日至102年12月31日(含)前，每輛補助2,000元。

汰舊補助條件為:車籍及戶籍須於112年12月31日（含）前設籍嘉義縣、車輛須於113年 12月31日（含）前完成報廢及車體回收程序，一般民眾需至網站 https://reurl.cc/K47NAm 完成線上預約取號，並在10日內將補助文件親送，或郵寄（郵戳為憑）至嘉義縣環境保護局審查，中低收入戶不需線上預約。

新購電動機車補助經費尚有額度，呼籲民眾汰舊換電，多加使用綠色運具，一同營造低碳嘉園，各項補助文件及補助內容，可至環境保護局官網「好康專區」查詢，或在上班時間洽詢服務專線05-3622234或3622924。