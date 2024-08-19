觀光署「你宿哪種玩咖」活動開跑　10／4起周周抽住宿、餐券

▲「你宿哪種玩咖」活動即日起開跑至10月4日，周周抽住宿券、餐券。（圖／觀光署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

推廣合法旅宿，觀光署推出「你宿哪種玩咖」網路活動，結合時下流行的心理測驗，讓民眾透過答題認識合法旅宿標章，即起至10月4日完成測驗並在社群分享就可抽獎，10月4日起每周抽出得主，可獲住宿券、餐券，共100個名額。

觀光署表示，住宿是出門旅遊時，好的住宿環境不但是最基本的旅遊條件，優質的住宿更能讓整個旅遊加分。訂房前多一步，上「台灣旅宿網」確認該旅館或民宿是否為合法登記在案，還能在「優宿專區」找到各項住宿優惠專案。

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▲登錄在「台灣旅宿網」皆經過政府把關的合法旅宿。（圖／觀光署提供）

觀光署結合時下流行的心理測驗，推出「你宿哪種玩咖」網路活動，讓民眾以好玩的方式認識合法旅宿相關認證標章，藉由答題分析旅遊類型人格，並依據不同的類型，推薦全台各地合法旅宿，完成測驗及社群分享後，即可參與周周抽獎。

觀光署指出，10月4日起每周將抽出25名幸運得主，得到合法旅宿住宿券、下午茶或午晚餐券，共計100個名額，每人每日能夠參與測驗1次，天天測驗，中獎機率越大。

觀光署強調，登錄在「台灣旅宿網」的都是經過政府把關的合法旅宿，民眾訂房前可上旅宿網查詢；在入住飯店大廳或民宿入口明顯處，確認是否有合法旅宿標章，讓出遊能睡得安心、住的舒心。