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遊日本返台小腿突冒黑色息肉　醫驚見「8腳怪插入」嚴重恐致死

▲男發現左小腿長出息肉，結果竟是八角怪插進他的皮膚正在吸血。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲男子發現左小腿長出息肉，結果竟是八角怪插進他的皮膚正在吸血。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名男子日前到日本遊玩，回國後發現左小腿多了一塊黑色息肉，周邊皮膚感到刺痛，經就醫檢查後，醫師表示這是「吸血蜱蟲」，其鋸齒狀倒鉤的口器插入皮膚，吸飽血液後，蟲體就會膨脹，猶如一塊小息肉。遭叮咬後會出現頭痛、疲倦、肌肉痠痛等症狀，嚴重則恐致死。

收治病例的博田國際醫院皮膚科醫師郭怡彣表示，這名60多歲男子在日本旅遊時，就發現自己的左小腿莫名長出一塊黑色息肉，不過周邊皮膚出現刺痛感，因此回國隔天就趕快就醫。

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郭怡彣表示，她檢查後發現，根本不是息肉，而是一隻吸血蜱蟲，立即以鑷子移除蟲體並開立外用抗生素，數日後男子回診，傷口已癒合康復。

▲博田國際醫院皮膚科醫師郭怡彣。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲博田國際醫院皮膚科醫師郭怡彣。（圖／記者許宥孺翻攝）

郭怡彣說，俗稱壁蝨的蜱蟲主要棲息於草地等野外環境，靠吸食血液維生，囓齒類及哺乳動物(如貓狗、人類)都是其主要吸食對象。體型如米粒的蜱蟲一旦接觸宿主身體，佈滿鋸齒狀倒鉤的口器會插入皮膚，同時分泌含有麻醉物質的唾液，減低吸食對象的疼痛感，並增加吸血成功率，吸飽血液後蟲體會膨脹，猶如一顆小息肉。

蜱蟲叮咬一段時間後，局部皮膚會出現紅腫發炎的症狀，甚至在吸血過程中傳染細菌病毒給人類，例如萊姆病 、Q熱 、兔熱病等，因此在叮咬後數週內若出現發燒、畏寒、疲倦、頭痛、肌肉痠痛與關節痛等症狀，須盡速就醫。

郭怡彣提醒，夏季氣候炎熱，病媒蚊蟲特別活耀，建議民眾於野外活動時，穿著長褲長袖，儘量不要進入草叢地帶長時間坐臥，返家後儘快沐浴，仔細檢查身體皺褶處是否遭蜱蟲叮咬吸附，衣物也必須清洗與高溫烘烤；家中寵物應定期檢查是否遭蜱蟲吸附，特別是從戶外返家後。

根據疾管署資訊，蜱蟲除了是萊姆病、蜱媒腦炎等疾病傳染媒介，更會引發已列為第四類法定傳染病的「發熱伴血小板減少綜合症」，嚴重者會死亡，致死率最高達17%。

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