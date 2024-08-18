不煮飯被婆婆嫌！ 媳婦回家訴苦　爸回嗆：嫁了個沒用老公



▲有網友在網路上分享，自己因為不會煮飯，而被婆婆責罵。（示意圖／CFP）



文／CTWANT

「當個婆婆真的沒有多了不起」！有名媳婦分享，只因她不會煮飯，就被婆婆罵是個敗家的媳婦，「娶這種媳婦沒用，當兒子錢是刮來的」，她聽了很委屈，所以回娘家跟爸媽訴苦，結果爸爸打電話到婆家回嗆，「教出來的兒子沒用，後悔讓女兒嫁了個沒用的老公」。對此，她也直言「自我感覺良好，只會顯得自己很可笑罷了」。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，只因她不會煮飯，就被婆婆罵「娶這種媳婦沒用，當兒子錢是刮來的，當老婆的不知道自己煮比較省錢，娶了個敗家的媳婦」，她聽了很委屈，所以回娘家跟爸媽訴苦。

爸爸也不是省油的燈，便打電話到婆家，罵對方教出來的兒子沒用，一個月只能賺4、5萬，想當年自己一個月就賺7、8萬養家，不用老婆出去賺錢，老婆也想煮就煮，不用那麼辛苦，「後悔讓女兒嫁了個沒用的老公」。

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對此，她也直言，很多老女人，不想要別人刁難兒子，也不要挑別人家女兒的毛病，「當個婆婆真的沒有多了不起，自我感覺良好，只會顯得自己很可笑罷了」。

此文一出，網友紛紛大讚「你爸好酷」、「妳還有娘家爸爸可以給下馬威，真好，我只能靠自己了」、「還好爸爸嗆了妖婆，不然妖婆想當媳婦是傭人」、

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