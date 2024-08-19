寧夏夜市知名攤商被砸！3煞落網「最小才15歲」　幕後真相曝光

記者張君豪／台北報導

北市大同區寧夏夜市一間知名炸芋頭攤商，17日晚間遭2名戴口罩蒙面歹徒持木棍砸毀櫥窗玻璃，2名歹徒犯後分頭逃逸，奔跑過程中還推倒逛夜市民眾，被害攤商無奈報警，向警方表示去年曾借款13萬元給朋友，發現朋友賴帳不還，日前曾致電催討、雙方爆發口角衝突，他懷疑是對方找人砸店，警方獲報後調閱監視器，發現2名黑衣人事後搭車逃逸，警方3小時內查獲連同接應的3人到案。

▲▼寧夏夜市炸芋頭攤商遭砸 。（圖／記者張君豪翻攝）

大同警方表示，經查當時是羅男（23歲）帶一名15歲的中輟少年到場持木棍猛砸炸芋頭攤的訂製玻璃櫥窗、造成商家1-2萬元損失，雖然兩人分頭逃竄，但警方擴大調閱監視器，發現他們事後搭上張男（21歲）駕駛的小客車逃逸，警方循車追人，3小時內將3人帶返警所偵訊。訊後依刑法妨害秩序、恐嚇、毀損等罪嫌函送台北地檢署偵辦。

▲▼警方3小時內尋車追人約談砸攤商的羅男和未成年共犯到案。（圖／記者張君豪翻攝）





警方指出，3人落網後也坦承是幫積欠商家欠款的朋友出氣「被對方亂罵、要幫他討回來」，初判是業者與友人的債務糾紛造成這起砸店衝突，警方將釐清欠債人是否在幕後教唆主導，循線擴大偵辦。



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