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屏東角頭「鴨頭」託夢！頭七前交代結拜兄弟　「要珍惜當下」

▲▼陳昫豪。（圖／翻攝臉書／南州 陳公館）

▲屏東角頭「鴨頭」陳昫豪15日中午遭人槍殺身亡。（圖／翻攝臉書／南州 陳公館）

地方中心／屏東報導

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪15日在高雄左營遭槍殺，身中6槍傷重不治身亡，遺體相驗後由家屬帶回，送回屏東家鄉，告別式將於9月4日上午舉辦。在頭七前，一名疑為「鴨頭」結拜兄弟的男子，發文說妻子夢到「鴨頭」託夢，要請妻子傳話說「要珍惜當下，不要像他一樣」。

該名男子18日發文指出，「真的很難相信你就這樣不在了，今天我去看你了，進去看你的容顏，很難相信那就是你嗎？我不知道為什麼你不來我夢裡找我，而是去我老婆夢裡，還要我老婆一定要轉達你要跟我說的話」。

▲▼ 。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲男子在臉書發文說，妻子收到鴨頭託夢 。（圖／翻攝自當事人臉書）

該男表示，希望可以回到30年前，「你、我、我姐，三人一起在我舊家一起吃著點心，一起玩耍的那個時光，那時我們都無憂無慮，不用為生活而煩惱，直到你上了國中，我們才開始沒有交集」、「但知道你忙，所以久久才去找你一次，你也會分享你的經驗你的觀點給我聽，現在也沒辦法了…別人都叫你鴨欸、鴨頭，殊不知只有村里的人才會叫你阿豪、豪欸」。

▲▼ 。（圖／翻攝自當事人臉書）

並說在他眼裡，「你是一個飲水思源不求回報會照顧晚輩的好兄哥，現在你可以不用那麼累了，你也可以跟慶風伯談天說地，談你們父子之間的心事，傳奇兩個字用在你身上真的實至名歸！阿兄一路好走，跟著尊王修行去吧！」

根據調查，陳昫豪15日中午11點多人在左營某桌遊店，沒想到才剛走出店門，就遭到埋伏在一旁的楊姓槍手開了6槍，傷重不治身亡。楊男犯案後主動投案，堅稱是50萬元賭債釀殺機，不過詳細犯案動機警方仍在釐清當中，陳昫豪的遺體相驗後運回屏東家鄉，預定在9月4日上午舉辦告別式。

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