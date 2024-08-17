車故障騙「矮子賢」下車…設局勒頸狠砍3刀棄屍！3嫌殺人罪移送

▲屏東恆春一名男子被欠債人殺害棄屍。（圖／民眾提供）



記者陳崑福、黃資真／屏東報導

屏東恆春一名綽號「矮子賢」的57歲周姓男子14日晚間，被欠債人宋姓男子、尤姓男子設局約出見面，以車故障為由要周男下車幫忙查看後，用繩子勒脖持番刀朝其胸部猛砍3刀，直至死亡。今(17日)警方依殺人罪嫌將3名犯嫌移送屏東地檢署偵辦。

初步調查，周男為娛樂城老闆，過去借給尤男(47歲)150萬、宋男(45歲)50萬元，14日晚間宋男連同尤男與尤男姪子，以商討還錢為由，打電話找周男在恆春鎮得合地區見面。

4人會合後，宋男表示車輛好像故障，請周男下車查看，怎料周男下車彎腰查看，尤男姪子便拿麻繩勒住其脖子，尤男則拿出預藏番刀，朝胸部猛砍3刀，直到周男倒地死亡，下刀相當兇狠。

▲3嫌計畫周密，將車牌、死者遺體，以及死者車輛分別棄置在不同位置。（圖／記者陳崑福翻攝）

事後3人開著周男的車，載著遺體尋找地點棄屍，途中先將車牌棄置在滿州鄉長樂村山區，再把遺體丟再里德山區，再把周的車子棄置在距離事發地10多公里外的牡丹鄉偏僻山區，當地民眾在15日早上經過該處時，發現該車莫名停在山裡，又未懸掛車牌，便向當地派出所報案。

這時，周男家屬因周男外出一夜未歸，也在15日早上向警方報案失蹤，經調閱車牌辨識系統，查出外出路線，卻找不到車輛行蹤，正好牡丹、旭海派出所尋獲1輛遭棄置的車輛，警方便帶著周男家屬前往查看確認，惟車內卻不見周男身影。

警方察覺不對勁，隨即報請屏東地檢署指揮偵辦，進一步調閱周男通聯記錄後，查出宋男、尤男共3人涉案，開出拘票將3嫌拘捕到案，並根據犯嫌證詞尋獲周男遺體。

承辦檢察官初步相驗周男遺體，發現身上有明顯利器傷口，確切死因待解剖報告出爐才能釐清，另警方已扣得兇嫌犯案時衣物、周男現金及手錶等證物，警詢後以殺人罪嫌將3人移送屏東地檢署偵辦。