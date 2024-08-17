快訊／恆春3煞設局砍死「矮子賢」！法院裁定羈押禁見

▲恆春宋姓男子、尤姓叔姪3人殺死債主「矮子賢」。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、閔文昱／屏東報導

屏東恆春一名綽號「矮子賢」的57歲周姓男子14日晚間，被欠債人宋姓男子、尤姓男子設局約出見面，以車故障為由要周男下車幫忙查看，實則拿繩子勒頸砍死周男再棄屍。檢方複訊後將涉案3人向法院聲請羈押禁見。法院稍早裁定被告三人均羈押禁見。

回顧案件，57歲周男為娛樂城老闆，過去借給尤男(47歲)150萬、宋男(45歲)50萬元，14日晚間宋男連同尤男與尤男姪子，以商討還錢為由，打電話找周男在恆春鎮得合地區見面。然而待4人會合後，宋男卻以車故障為由要周男下車幫忙查看，再由尤男姪子拿麻繩勒住其脖子，尤男則拿出預藏番刀猛砍周男，導致周男傷重身亡。

▲矮子賢被殺害後，遭棄屍滿州山區。（圖／民眾提供）

事後3人開著周男的車，載著遺體尋找地點棄屍，途中先將車牌棄置在滿州鄉長樂村山區，再把遺體丟再滿州鄉里德山區，再把周的車子棄置在距離事發地10多公里外的牡丹鄉偏僻山區，當地民眾在15日早上經過該處時，發現該車莫名停在山裡，又未懸掛車牌，向當地派出所報案事件才曝光。

檢方17日複訊後，認為涉案3人犯罪情節重大、有串證逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。法院晚間7點召開羈押庭，稍早裁定被告3人均羈押禁見。