看電影「網路訂票」卻要多付手續費！網喊坑錢　業者曝主因

▲網路訂票通常要多付手續費。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人為了節省排隊時間，可能會提前用網路、APP訂電影票，不過近日就有網友不解拋問，為何用網路訂票卻要加手續費？感覺像被多坑一筆。貼文曝光後，引發網友討論，「的確很莫名其妙」、「什麼手續費，是尊爵不凡的買位費」、「我今天第一次用線上訂，也是一樣疑問」。

有網友在PTT的movie板上，以「網路訂票手續費」為標題發文，提到有很多影廳都會寫明，若在網路上訂票要加手續費。但他認為，如果他提早透過網路訂票，對業者應該也算有好處，至少能夠提早知道有多少觀眾會去，這樣為何還要收手續費？感覺像是被多坑一筆。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我看下來就只是吃定觀眾害怕坐不到好位子而已」、「最好笑的是，手續費不是一筆一次，是一張一次，根本在坑」、「手續費一張票收一次才討厭」、「多加那20元真的很坑，不過也用了十幾年了」、「不合理+1，現在都用購票機買」、「我也是直接去現場用購票機買，除了超級強擋的會線上訂，其他絕對不給賺這20塊」。

也有網友討論道，「架網路訂票系統要成本啊」、「早前是不收手續費的，然後一堆人訂完又退票啊」、「對於超熱門場次，手續費就很值得」、「反過來想，省了你騎車、坐車到現場買票的成本，你為什麼嫌手續費貴」。

經《ETtoday新聞雲》詢問，某影廳業者解釋原因，主要是因為訂票系統大多是交由外部廠商來做，所以都要「分拆給訂票系統業者」，若民眾實在不想多付手續費，也可以選擇到現場購票，或使用自動售票機。