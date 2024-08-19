北市「中高齡駕訓課程」40名額爆滿　監理所打造友善場域

▲台北市區監理所設置高齡友善窗口提供老花眼鏡、引導標誌文字放大等措施 。（圖／台北市區監理所提供）

記者蔡亞樺／台北報導

去年全台發生5.6萬件65歲以上高齡機車騎士交通事故，公路局台北市區監理所與台北市交通局、大台北駕訓班合辦「中高齡者駕訓課程」，近3個月約40位長者參加，監理所今（19日）與台北市松山健康服務中心合作，提供老花眼鏡、引導指標文字放大等服務，打造全國第一家高齡友善監理所。

台灣人口邁入老化，尤其台北市已是超高齡城市，據台北市政府統計，2023年底台北市65歲以上達到22.40%，國人平均餘命為79.84歲，台北市83.75歲為全國最高。台北市區監理所6月底開辦中高齡者駕訓課程，每周一班，每班限額5名，報名幾乎都額滿。

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▲ 台北市區監理所長江澍人簽署「營造高齡友善場域宣言」。（圖／台北市區監理所提供）

衛生福利部統計，去年事故傷害居國人十大死因第8位，以運輸事故占43.4%居多，而65歲以上的死亡率最高，每十萬人有32.4人，長者外出安全不可小覷。

台北市區監理所長江澍人今簽署「營造高齡友善場域宣言」，從管理層面、教育訓練、服務層面、環境改善等4大面向，改善監理所服務與設施，包括設置高齡友善窗口，提供老花眼鏡及輪椅等設施，以及2樓台階改為坡道，避免跌倒等。

▲台北市區監理所營造高齡友善場域，引導標誌文字放大 。（圖／台北市區監理所提供）

江澍人表示，高齡友善監理所以台北市區監理所為首站，擴及所轄士林、基隆、金門、連江各監理站，逐步導入高齡友善概念，持續推動更多便民的服務創新與改進，並期待高齡友善的種子更進一步推廣至全國監理單位。