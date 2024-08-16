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上周行人6死「創7月來單周新高」　14縣市沒改善被交通部盯上

▲蔡姓男子駕駛保時捷休旅車於7月20日晚上在台南東區富農街口左轉東門路時，撞上正走過行人穿越道的成大助理謝姓女子，導致謝女傷重不治。（圖／民眾提供，下同）

▲日前一輛保時捷休旅車撞上正走過行人穿越道的行人，行人傷重不治。（資料圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(16日)公布每周交通事故24小時死亡統計，上周(8月3日~9日)整體死亡為27人，其中行人有6人死亡，創下7月以來每周死亡新高，另新北市、桃園市為死亡最多前2縣市，也已連續蟬連兩周死亡最多榜首。14縣市死亡改善未達標，交通部本周發文要求改善。

交通部今公布8月3日至8月9日交通事故24小時死亡資料，上周(8月3日到9日)整體死亡人數為27人，行人6人死亡，縣市部分整體死亡人最多前2名縣市為新北市、桃園市各4人。行人死亡為台中市、台南市、彰化縣、雲林縣、屏東縣及花蓮縣各一人。

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▲▼交通事故統計。（圖／交通部提供）

▲▼交通事故統計。（圖／交通部提供）※下圖點圖可放大

▲▼交通事故統計。（圖／交通部提供）

其中上周行人死亡6人，創下7月每周公布24小時交通事故死亡人數新高，交通部路政及道安司副司長蔡書彬表示，行人死亡上周確實比較多，創下7月以來每周行人死亡新高，今年1到7月行人死亡累計跟去年同期比較已下降6.4%，因為上周死亡比較多，累計到上周為-3.8%，其中原因不乏未停讓行人，以及兩件包括行人突然自己倒地遭反應不及車輛撞上等特殊案例。

另今年1月至8月9日累計交通事故24小時死亡整體死亡人數1003人，較去年同期減少97人，減幅為8.8%；行人死亡125人，較去年同期減少5人，減幅為3.8%。整體死亡最多前4名為桃園市104人、新北市90人、台南市89人、屏東縣89人；行人死亡最多前4名為桃園市16人、台中市13人、高雄市12人、台南市11人。

▲▼交通事故統計。（圖／交通部提供）

▲交通事故統計。（圖／交通部提供）※點圖放大

蔡書彬表示，針對改善效果不是很好，且沒有降低死亡達到目標值的縣市，前幾天已經發文要求檢視改善效果和績效。

根據交通部統計，因A1交通事故死亡或行人死亡未較去年同期降低，總計有14縣市遭交通部發函，包括桃園市、屏東縣、國道、金門縣、嘉義市、新北市、澎湖縣、基隆市、台東縣、新竹市、高雄市、新竹縣、台南市、南投縣等14縣市。

此外，交通部進一步分析上周交通事故24小時死亡，從事故碰撞型態來看，車與車事故包括路口交岔撞4人、側撞4人、追撞2人、對撞1人、同向擦撞1人、撞路邊停車1人。另車輛自撞包括撞電桿2人、撞山壁1人、撞路桿1人、撞橋梁1人、撞建築物1人、路上摔倒1人、衝出路外1人。行人死亡部分：穿越道路中2人、同向通行中2人、其他2人。

▲▼交通部路政及道安司簡任技正劉俐良。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部路政及道安司簡任技正劉俐良。（圖／記者李姿慧攝）

交通部路政及道安司簡任技正劉俐良也指出，近來發現有車輛左轉切西瓜，因路口設立庇護島後，發生自撞事故，但若沒有庇護島就可能撞到行人，呼籲用路人左轉不要搶快，不要再有切西瓜行為，視線不容易發現有行人，就會發生碰撞情況，左轉時行駛到路中心處再左轉。

另外交通部亦公布截至8月14日民眾通報工程改善件數，8月8日至8月14日通報成案件數新增51件，完成21件。累計從1 月1日至8月14日通報成案件數513件，完成365件。

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