無號誌路口肇事3主因曝光　屏東潮州警連7天大執法

▲潮州警方8月19至25日連續7天，將執行無號誌路口執法專案 。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者陳崑福／屏東報導

潮州警分局先前連3天執行大型車輛違規專案取締勤務，取締26件違規案件後，於8月19至25日連續7天，將執行無號誌路口執法專案，持續提升路口行車安全，籲請民眾注意，確保交通安全。

潮州警方表示，警方於12日起連續3天，重點大型車輛違規取締，共取締26件違規案，其中23件未依規定行駛路線，依道路交通管理處罰條例60條行駛禁駛路段，處900元以上1800元以下之罰鍰，3件超載，發揮預期效果。

▲潮州警方8月19至25日連續7天，將執行無號誌路口執法專案 。（圖／記者陳崑福翻攝）



警方表示，無號誌路口以往肇事原因，經分析以路口「閃光紅燈未依規定讓車」、「無號誌路口支線道未讓幹道車先行」，以及「無號誌路口轉彎車未讓直行車先行」為主，為降低事故發生率，警方於8月19至25日，為期7天，將執行無號誌路口執法專案，持續提升路口行車安全，提醒用路人行經路口時要特別注意。

潮州分局提醒，停車再開的規定並非新制，長期以來一直有相應的交通安全宣導。網路上關於停讓要兩腳落地、暫停3秒的謠言並非屬實。事實上，停讓的核心在於將速度降為零，並確實確認左右有無來車後，方可續行。盼透過持續加強宣導與常態性執法提升駕駛人路口停讓的觀念及路權的意識，守護用路人交通安全，共同建立優質的道路環境。