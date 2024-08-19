台灣民意基金會／民眾黨假帳有多傷？　流失300萬人、增220萬人反感

▲柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲爆發政治獻金風暴，爭議連環爆，目前檢調已展開調查。根據台灣民意基金會公布的最新民調，對民眾黨有好感的人大幅減少14.7 個百分點， 反感的人大幅增加11.3個百分點，無感的人增加3.8個百分點。更具體地講， 一個百分點代表 19.5 萬人，在過去的九個月當中，民眾黨已失去近三百萬人的好感，並新增220萬人的反感。

台灣民意基金會問，「如果用 0 度到 100 度來表示對政黨的好感與反感，0 度表示最冷，最強烈的反感；而 100 度表示最熱，最強烈的好感；50 度表示沒什麼感覺，既無好感也無反感。請您用 0 到 100 之間的數字來表達您對台灣民眾黨的感覺」，結果發現，20%對民眾黨的感情溫度是 50 度以上，基本上熱；33.4%正好 50 度，沒有感覺；40%的感覺在 49 度以下，基本上冷。從平均溫度看，整體台灣人對民眾黨的感情溫度是 40.33 度，遠低於無感的 50 度，很冷。

游盈隆說，40.33度代表民眾黨已創下自己黨史上最不受國人歡迎的紀錄，更超越國民黨與民進黨，創下國人對主要政黨感情溫度的最低紀錄，「民眾黨今後若繼續維持這樣的政黨感情溫度，意味它很快將走入歷史」。

游盈隆分析，從過去三年趨勢看，國人對民眾黨感情溫度出現急遽下滑的現象，和最近一次相比，國人對民眾黨的平均感情溫度下滑 8.92 度，這表示過去九個月台灣社會對民眾黨的感情溫度出現劇烈變化，民眾黨已明顯陷入民意的冰風暴。對民眾黨有好感的人大幅減少 14.7 個百分點， 反感的人大幅增加 11.3 個百分點，無感的人增加 3.8 個百分點。更具體地講， 一個百分點代表 19.5 萬人，在過去的九個月當中，民眾黨已失去近三百萬人的好感，並新增 220 萬人的反感。這一切當然和最近民眾黨總統大選政治獻金及 競選經費申報不實醜聞，以及整體危機處理不當，有直接關係。

進一步交叉分析顯示，從年齡層看，20-24 歲平均感情溫度有 51.82 度，但25歲以上都低於 50 度，包括長期最挺民眾黨的 25-34 歲年輕人，平均為48.17度，足以證明民眾黨主力部隊已受重創。

游盈隆指出，民眾黨今後若繼續維持這樣的政黨感情溫度，意味它很快將走入歷史。但對於一個新興政黨，2024 總統選戰獲得 369 萬票，立委政黨票獲 304 萬票，僅遭遇一次空前巨大打擊，是否真的就此一蹶不振，仍要再觀察。總的來講，這彷彿是「三屆立委魔咒」的不定時發作，也是對雄心萬丈新 興政黨的嚴厲考驗與淬鍊。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析;山水民意研究公司受本基金會 委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是 2024 年 8 月 12-14 日，共三天;對象以全國為範圍的二十歲以 上成年人;抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random sampling)，市話 70%，手機 30%。有效樣本 1075 人，市話 755 人，手機 320 人;抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.99 個百分點。並依內政部最新人口統 計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是 財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。