台灣民意基金會／民眾黨還沒倒　最新政黨支持度13.8%、僅掉2.2百分點

▲台灣民意基金會政黨支持度。（圖／台灣民意基金的提供）

記者皮心瑀／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲近期陷假帳爭議，形象重挫，不過，根據台灣民意基金會公布的最新民調，台灣民眾黨仍擁有13.8%的支持度，與上次調查相比僅掉2.2個百分點。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆直言，「台灣民眾黨還沒倒」。

最新政黨支持度中，34.2%民主進步黨，23.2%中國國民黨，13.8%台灣民眾黨，1.3%時代力量，0.6%其他政黨合 計，26.5%沒特別支持哪一個政黨，0.4%不知道。

游盈隆指出，與上個月相比，台灣人政黨支持傾向出現一些變化，民進黨略增 1.1 個百 分點，國民黨上揚 2.7 個百分點，民眾黨下滑 2.2 個百分點，時代力量下滑 2.1 個百分點，中性選民上揚 1.8 個百分點。整體而言，八月台灣人的整體政黨支持傾向只有小幅盤整，儘管民眾黨發生震驚全國的總統競選經費申報不實醜聞。

游盈隆分析，民眾黨發生重大醜聞，支持度卻只下滑 2.2 個百分點最可能的原因是， 事件發生時間正好在本調查執行期間前後沒幾天，且尚未經有關方面證實柯文哲本人或其核心幕僚涉貪，因此大多數民眾黨既有支持者仍未放棄民眾黨。但如果短期內柯文哲本人或民眾黨再出重大紕漏，民眾黨支持者才可能大量出走。

進一步交叉分析顯示，若從年齡層看，民眾黨在全盛時期，在 20-44 歲選民中獨占鰲頭，如今 20-34 歲仍明顯領先民進黨與國民黨，擁有42.7%，但在35歲以上則是明顯落後，像在45-54 歲，支持度只有7.7%。

若從教育背景看，民眾黨則已經面目全非。民眾黨過去在高教育程度者中獨領風騷，但現在大學及以上教育程度者，33%民進黨，24.3%民眾黨，16.4%國民黨，3.3%其他政黨，22.9%中性選民；專科教育程度者，32.8%國民黨，30.5%民進黨，5.6%民眾黨， 1.7%其他政黨，29.4%中性選民。

而從職業背景看，游盈隆認為，民眾黨長期以來獲都市白領階級歡迎，如今只能敬陪末座，風光已經不再。這回民調顯示，高階白領人員方面，34.6% 民進黨，23.8%國民黨，17.6%民眾黨，21.1%中性選民，2.8%其他政黨；至於基層白領人員方面，30.9%民進黨，19.7%國民黨，19.4%民 眾黨，28.5%中性選民，1.5%其他政黨；自營商/企業主方面， 36.3%民進黨，21.5%國民黨，13.4%民眾黨，26.9%中性選民，1.6% 其他政黨。

台灣民意基金會此次也調查民眾對於台灣民眾黨的感情溫度，結果發現，20%對民眾黨的感情溫度是50度以上，換言之，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，只有二成對民眾黨的感情溫度是熱的；從平均溫度看，整體台灣人對民眾黨的感情溫度是40.33 度，遠低於無感的 50 度。和最近一次相比，國人對民眾黨的平均感情溫度下滑8.92度。

游盈隆說，資料顯示，對民眾黨有好感的人大幅減少14.7 個百分點， 反感的人大幅增加 11.3個百分點，無感的人增加 3.8 個百分點。更具體地講， 一個百分點代表19.5萬人，在過去的九個月當中，民眾黨已失去近三百萬人的好感，並新增220萬人的反感。

游盈隆分析，此刻台灣社會對民眾黨非常感冒。事實上，40.33度代表民眾黨已創下自己黨史上最不受國人歡迎的紀錄，更超越國民黨與民進黨，創下國人對主要政黨感情溫度的最低紀錄，「民眾黨今後若繼續維持這樣的政黨感情溫度，意味它很快將走入歷史」，不過對於一個新興政黨，遭遇一次空前巨大打擊，是否真的就此一蹶不振，顯然言之過早。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析;山水民意研究公司受本基金會 委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是 2024 年 8 月 12-14 日，共三天;對象以全國為範圍的二十歲以 上成年人;抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random sampling)，市話 70%，手機 30%。有效樣本 1075 人，市話 755 人，手機 320 人;抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.99 個百分點。並依內政部最新人口統 計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是 財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。