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彰化「常常送肉粽」　她怨：好兄弟在搞事？網猜原因...和錢有關

▲民俗專家說農曆7月不可以送肉粽。（示意圖／記者陳以昇攝）

▲每當有送肉粽儀式，民眾都會嚇得迴避。（示意圖／記者陳以昇攝）

網搜小組／劉維榛報導

每當有送肉粽儀式，都會嚇得當地人迴避路線。一名網友抱怨指出，為何彰化常常在送肉粽，更懷疑「好兄弟們在搞事嗎？」文章曝光後，網友看法兩極化，「給家屬一點心理安慰，尊重活動就好」、「可以跟老人家騙錢募款，我們這邊上次辦過聽到一場要花10~20萬多賺啊」。

一名網友在《爆怨公社》發文詢問，「彰化到底什麼事情那麼多，常常沒事在送肉粽啊？」而且其他縣市似乎沒這種儀式，讓她感到納悶「奇怪呢？彰化是很多好兄弟們在搞事嗎？」

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文章引發討論，一派選擇尊重，「各地風俗民情不同，尊重就好了」、「就是擾民的習俗...一堆地方都是這樣，如果是我，不會想要這樣影響別人」、「就鹿港的習俗，全台灣很多地方都有吊的，只是你不知道而已」、「給家屬一點心理安慰，尊重活動就好」、「送肉粽跟好兄弟沒關係吧，送肉粽是在送煞」。

但也有人質疑可能與錢有關，「是宮廟在搞事吧」、「要收錢的行業...不好說明」、「黑道宮廟8+9賺錢的方法」、「可以跟老人家騙錢募款，我們這邊上次辦過聽到一場要花10~20萬多賺啊」、「人比鬼更可怕的，很明顯都是人在搞事」、「真的很困擾，有的路線還避不掉」、「廟都可以禁止燒香了，遲早也會禁止送肉粽」。

除了彰化，過去桃園、新竹、台中、雲林等縣市也曾舉辦送煞儀式。民俗專家廖大乙表示，民間的送肉粽習俗，最主要是防止抓交替，因為不能讓此事接二連三，才會舉辦肉粽儀式。

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