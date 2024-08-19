台中火車站活化招商　台鐵公司辦座談蒐集投資人意見

▲台中車站復興路土地投資開發座談會，蒐集潛在投資人意見。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今年元旦台鐵公司掛牌成立，但台中火車站周邊空間閒置，且相鄰土地雜亂，立委要求盡速活化改善，台鐵公司正進行招商文件研擬階段，近日舉辦台中車站復興路土地投資開發座談會，蒐集潛在投資人意見，作為招商參考。

台鐵公司指出，位於台中車站核心區的復興路土地，為公司化首年資產活化示範標的，該案距台中車站僅200公尺，近年在台中鐵路高架捷運化、台糖湖濱生態園區區段徵收完成、三井LaLaport台中開幕等重大建設及民間投資，該地區成為近期住商開發熱區。

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▲台中車站復興路土地投資開發座談會，蒐集潛在投資人意見。（圖／台鐵公司提供）

為能更貼合市場、提高投資意願，台鐵公司於8月16日由副總經理朱來順，以及招商總顧問第一太平戴維斯公司協理戴廣平主持投資開發座談會，在該案招商文件研擬階段，積極蒐集投資人第一手評估意見。

台鐵公司表示，藉由此座談會，傾聽市場潛在投資人意見表達，針對台中車站周邊發展構想及復興路土地活化方向等，透過各界不同觀點意見及經驗進行交流，為該案多元開發策略提出建議，作為後續招商的參考。