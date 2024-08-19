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宮廟有嘻哈！南投山城藝術節竹山登場　神明前秀街舞嘻哈演唱

▲南投山城藝術節嘻哈演唱會於竹山鎮開唱。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投山城藝術節於竹山鎮登場，圖為街舞大賽冠軍賽。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

第4屆「南投山城藝術節」因凱米颱風延期約3周、17日在竹山鎮三月寶宮前廣場熱力展開，嘻哈潮流市集、山城盃街舞Battle大賽、嘻哈音樂演唱會從早到晚接力登場，吸引許多中部地區的年輕民眾齊聚同樂。

南投縣政府指出，本次活動也邀請台灣知名塗鴉團隊「逃亡計畫」，於廟前進行即興創作塗鴉秀；除了上午的市集和街舞賽，眾所期待的晚會則有超過13組知名嘻哈歌手、連續High唱5小時；壓軸登場的是首度蒞臨南投演出的台灣嘻哈重磅級人物「國蛋」，一上場就將現場熱度帶到最高點。

▲南投山城藝術節嘻哈演唱會於竹山鎮開唱。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投山城藝術節嘻哈演唱會於竹山鎮開唱。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投山城藝術節嘻哈演唱會於竹山鎮開唱。（圖／南投縣政府提供）

縣長許淑華、縣議員蔡孟娥也出席晚間的嘻哈演唱會，和年輕人一起感受現場的夏日熱情，並頒發街舞比賽前3名的得獎者；許淑華表示，今年的南投山城藝術節推出更勝以往的歌手卡司、更多元豐富的潮流市集、更緊張刺激的街舞比賽與規模更大的快閃塗鴉秀，還有以「嘻哈」為主題打造豐富潮流選物市集，可看見許多由竹山在地青年自創的品牌，和南投年輕人的創意實力。

▲南投山城藝術節嘻哈演唱會於竹山鎮開唱。（圖／南投縣政府提供）

▲南投山城藝術節嘻哈演唱會於竹山鎮開唱。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，活動會場三月寶宮也是地方知名宮廟和重要信仰中心，讓本次山城藝術節融合街頭文化與歷史宮廟，發揚竹山的廟宇街頭文化，透過文化撞擊下，讓更多人了解竹山之美；縣府觀光處表示，未來將致力透過多元的政策方案與在地的文化結合，創造與在地年輕人的溝通渠道，翻轉南投城鄉老舊的刻板印象，展現強勁的觀光活力，讓其他城市的年輕人看見南投、認識南投。

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