中元節晚上「10個地方」千萬別去！命理師警告：3類人別碰供桌

▲農曆七月有很多忌諱。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

今（18）天是農曆7月15日中元普渡，根據民間習俗與命理師的建議，有10個地方特別不宜在晚上前往，包括車禍災難現場、道觀、寺廟周圍等，避免衝撞到好兄弟。另外，名門命理教育協會創會理事長、命理師楊登嵙則表示，孕婦等3類人農曆7月去寺廟不可以摸神像、香爐、供桌、光明燈、筊杯等法器。

根據《搜狐網》指出，在農曆7月15日中元節這個時間點，從民間習俗與命理師的建議來看，有10個地方特別不宜在晚上前往，以避免「衝撞到好兄弟」或帶來不好的氣運。

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1.兇案現場

兇案現場（包括自殺現場）通常被認為是怨氣最重的地方，民間傳說中，這些地方的鬼魂因為死得慘烈，怨氣沖天，特別是那些身穿紅衣自殺的冤魂，更是兇狠。即使是陽氣強的人，也可能在此受到傷害，因此鬧鬼最嚴重的地方往往就是這些兇案現場。

2.車禍等災難現場

據說，死於災難的人如果沒有得到適當的超度，可能會在災難發生的地點反覆經歷死亡過程，例如未超度的車禍亡魂可能會在夜晚重演被撞的場景，這種場所也是最容易撞鬼的地方。

3.道觀、寺廟周圍

雖然道觀、寺廟被認為是靈氣充盈的地方，但因冤魂前來申訴，往往聚集了大量陰氣，因此這些地方通常築有高墻來阻擋冤魂。入夜後，道觀、寺廟周圍是最不宜停留的地方，以免沖撞那些淒慘的冤魂。

4.久無人住的荒村、荒屋

荒村和荒屋因為無人居住而缺乏陽氣，成為邪氣的聚集地，民間習俗認為，銅錢能夠辟邪，是因為其曾被無數人觸摸過，匯聚了大量陽氣。相比之下，荒村和荒屋則常被認為是陰魂棲息的地方，尤其在中元節期間，更不宜前往。

5.火葬場

火葬場和停屍房、骨灰堂是陰氣最重的地方，雖然焚燒區通常通過燃放鞭炮來驅邪，但現代城市已普遍禁止鞭炮，導致邪氣難以消散，身體虛弱的人容易在這些地方撞見留戀人間的亡魂。

6.醫院周圍

醫院雖然是救死扶傷的地方，但也是亡魂集中的區域，尤其是太平間，身體虛弱者應避免在深夜於此處徘徊，特別是孕婦，更應遠離醫院周圍，以免撞見亡魂。

7.亂葬崗或無人整理的墳場

這些地方常因無人打理而聚集大量孤魂野鬼，尤其是那些死得冤屈或無依無靠的亡魂，此類地方陰氣重，是最容易撞鬼的區域。

8.電梯

由於電梯的特性，常被幽靈誤認為是通往地府的通道，陽氣弱的人在深夜乘坐電梯，尤其容易看見不該看的東西，因此建議避免夜間乘電梯。

9.池塘、湖泊、河流、深潭邊

水鬼常被認為是因意外或輕生而無法投胎的亡魂，常在水邊尋找替身，由於陽光在水中的影響力較弱，夜晚更易被水鬼作祟，因此應避免靠近這些地方。

10.地下停車場

地下停車場陰氣較重，夜晚尤為陰暗，是許多兇殺案的發生地，與電梯類似，這類地方在夜間應盡量避免前往，以免遭遇不測。

另據《三立新聞網》，楊登嵙指出，雖然農曆七月到廟裡拜拜還是可以，但有3類人別去摸法器，包括月經來潮的女性、家裡一年內有喪事的人、坐月子的產婦和先生，神像、香爐、供桌、光明燈、筊杯（能用銅板替代)都算在法器之內。

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