　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中元節晚上「10個地方」千萬別去！命理師警告：3類人別碰供桌

命理師示警中元節有「10地點」不宜晚上前往。（圖／Pixabay）

▲農曆七月有很多忌諱。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

今（18）天是農曆7月15日中元普渡，根據民間習俗與命理師的建議，有10個地方特別不宜在晚上前往，包括車禍災難現場、道觀、寺廟周圍等，避免衝撞到好兄弟。另外，名門命理教育協會創會理事長、命理師楊登嵙則表示，孕婦等3類人農曆7月去寺廟不可以摸神像、香爐、供桌、光明燈、筊杯等法器。

根據《搜狐網》指出，在農曆7月15日中元節這個時間點，從民間習俗與命理師的建議來看，有10個地方特別不宜在晚上前往，以避免「衝撞到好兄弟」或帶來不好的氣運。

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.兇案現場

兇案現場（包括自殺現場）通常被認為是怨氣最重的地方，民間傳說中，這些地方的鬼魂因為死得慘烈，怨氣沖天，特別是那些身穿紅衣自殺的冤魂，更是兇狠。即使是陽氣強的人，也可能在此受到傷害，因此鬧鬼最嚴重的地方往往就是這些兇案現場。

2.車禍等災難現場

據說，死於災難的人如果沒有得到適當的超度，可能會在災難發生的地點反覆經歷死亡過程，例如未超度的車禍亡魂可能會在夜晚重演被撞的場景，這種場所也是最容易撞鬼的地方。

3.道觀、寺廟周圍

雖然道觀、寺廟被認為是靈氣充盈的地方，但因冤魂前來申訴，往往聚集了大量陰氣，因此這些地方通常築有高墻來阻擋冤魂。入夜後，道觀、寺廟周圍是最不宜停留的地方，以免沖撞那些淒慘的冤魂。

4.久無人住的荒村、荒屋

荒村和荒屋因為無人居住而缺乏陽氣，成為邪氣的聚集地，民間習俗認為，銅錢能夠辟邪，是因為其曾被無數人觸摸過，匯聚了大量陽氣。相比之下，荒村和荒屋則常被認為是陰魂棲息的地方，尤其在中元節期間，更不宜前往。

5.火葬場

火葬場和停屍房、骨灰堂是陰氣最重的地方，雖然焚燒區通常通過燃放鞭炮來驅邪，但現代城市已普遍禁止鞭炮，導致邪氣難以消散，身體虛弱的人容易在這些地方撞見留戀人間的亡魂。

6.醫院周圍

醫院雖然是救死扶傷的地方，但也是亡魂集中的區域，尤其是太平間，身體虛弱者應避免在深夜於此處徘徊，特別是孕婦，更應遠離醫院周圍，以免撞見亡魂。

7.亂葬崗或無人整理的墳場

這些地方常因無人打理而聚集大量孤魂野鬼，尤其是那些死得冤屈或無依無靠的亡魂，此類地方陰氣重，是最容易撞鬼的區域。

8.電梯

由於電梯的特性，常被幽靈誤認為是通往地府的通道，陽氣弱的人在深夜乘坐電梯，尤其容易看見不該看的東西，因此建議避免夜間乘電梯。

9.池塘、湖泊、河流、深潭邊

水鬼常被認為是因意外或輕生而無法投胎的亡魂，常在水邊尋找替身，由於陽光在水中的影響力較弱，夜晚更易被水鬼作祟，因此應避免靠近這些地方。

10.地下停車場

地下停車場陰氣較重，夜晚尤為陰暗，是許多兇殺案的發生地，與電梯類似，這類地方在夜間應盡量避免前往，以免遭遇不測。

另據《三立新聞網》，楊登嵙指出，雖然農曆七月到廟裡拜拜還是可以，但有3類人別去摸法器，包括月經來潮的女性、家裡一年內有喪事的人、坐月子的產婦和先生，神像、香爐、供桌、光明燈、筊杯（能用銅板替代)都算在法器之內。

CTWANT提醒您 民俗說法僅供參考

延伸閱讀
兼職「出租女友」賺外快！　她曝真實情況勸退：怪人實在太多
傳產會計月薪30K…每天當保母「自費買點心」給孩吃　過來人嘆：快逃
「裸婚老太」花光再婚配偶9百萬！還想參與分配遺產　法院判決解氣

ET快訊
賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」
內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雲雀颱風凌晨生成　今下最大地區曝

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

高雄烤玉米爆紅！辣闆娘「賣力工作」掀全場朝聖　穿著清涼原因曝

準颱風在旁邊！西南風補力「短延時豪雨」下到發紫　圖看降雨熱區

悠遊卡搭火車優惠沒了！台鐵電子票9折最後1天　改當月累計最高8折

區間車票價有漲4成空間　交長：調幅未定「TPass月票不受影響」

快訊／10縣市大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區域曝

對男友「千年殺」戳爆痔瘡大噴血！她被提分手超後悔：我沒想到

得知遭毆打女站務員寫信　李孟諺允諾：強化台鐵警力、保全

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

花蓮老師地震緊抱幼童　用身體護住：太專業！

出國父母狂放閃到處親　2女兒被當腳架狂翻白眼

提醒溪流「白泡區」藏危機！　教練：穿救生衣都不一定浮起

Lisa自曝「喝5杯會Twerk整晚」　抱怨被泳知忽略：根本不是我粉絲！

蹦闆喊拳上輸了退自媒體　統神嗆閉嘴：你S了也沒差

快訊／雲雀颱風凌晨生成　今下最大地區曝

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

高雄烤玉米爆紅！辣闆娘「賣力工作」掀全場朝聖　穿著清涼原因曝

準颱風在旁邊！西南風補力「短延時豪雨」下到發紫　圖看降雨熱區

悠遊卡搭火車優惠沒了！台鐵電子票9折最後1天　改當月累計最高8折

區間車票價有漲4成空間　交長：調幅未定「TPass月票不受影響」

快訊／10縣市大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區域曝

對男友「千年殺」戳爆痔瘡大噴血！她被提分手超後悔：我沒想到

得知遭毆打女站務員寫信　李孟諺允諾：強化台鐵警力、保全

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

恐爆規模9.0強震！　俄堪察加半島火山噴發「直噴天際5公里」

快訊／雲雀颱風凌晨生成　今下最大地區曝

烏克蘭：炸毀俄羅斯庫斯克州第2座大橋

演員高空走鋼索3秒摔落「趴地不動」　女主持人喊：不容易啊

超準！最喜歡哪個動物腳印？秒測你現階段的身心狀態

魔神仔再現？81歲阿公騎單車出門失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

星變美／伊能靜曝「一周蔬果飲食譜」　幫助排便超有感

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

日本宣布尋求加入世界拳擊聯盟　但不退國際拳總

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

生活熱門新聞

10大旅館營收「亮紅字」衰退16%　學者：年底恐有倒閉潮

明日雨最大！熱帶性低氣壓生成　對台影響曝

豪雨下到發紫　圖看降雨熱區

快訊／太魯閣號撞石頭損毀！元兇抓到了

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

媳婦不願守活寡...公公霸氣「我扛」！婆婆忍7年怒了

台鐵電子票9折最後1天　改當月累計最高8折

高雄烤玉米爆紅！辣闆娘曝穿衣清涼原因

「1手搖飲」泡奶精粉　一票人大推：加珍珠超好喝

林昀儒23歲生日　樊振東送上「泰勒絲歌詞」！他秒接下一句

墾丁何時開始下坡　過來人曝最後稻草

冰塊世家出身　他從小被問「做冰塊的水，到底煮過沒？」

對男友「千年殺」戳爆痔瘡　她被提分手後悔了

小情侶「在家都全裸」　一票+1：回家就脫光

更多熱門

相關新聞

火辣闆娘烤玉米炸出事業線！男喊「我安靜等半小時」

火辣闆娘烤玉米炸出事業線！男喊「我安靜等半小時」

近日一位高雄在地網友在臉書社團介紹一下烤玉米攤和飯糰攤，都引發網友討論，因為老闆娘都穿著火辣，露出誘人事業線，網友們紛紛大讚「Wow，是夠銷魂的」、「這種現烤的就是要現場等才會香」。

中元節買氣強！明後天休市「菜價走高」　農糧署估9月中下旬恢復

中元節買氣強！明後天休市「菜價走高」　農糧署估9月中下旬恢復

有貼有保庇！彰檢推「詐欺集團退散」等趣味符咒

有貼有保庇！彰檢推「詐欺集團退散」等趣味符咒

今中元節「最強補財庫」　做3事好運到

今中元節「最強補財庫」　做3事好運到

推動「北北基第一客庄」　里長風災罹難留重擔

推動「北北基第一客庄」　里長風災罹難留重擔

關鍵字：

搜狐網中元節周刊王

讀者迴響

熱門新聞

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿

10大旅館營收「亮紅字」衰退16%　學者：年底恐有倒閉潮

明日雨最大！熱帶性低氣壓生成　對台影響曝

「小時候打針都打屁股」為何消失？醫親吐3原因

豪雨下到發紫　圖看降雨熱區

劉俊緯被火球砸肋骨 葉總憂U23沒了

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」

快訊／台南民宅傳出氣爆火警　1燒傷

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

基隆5月大女嬰「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

快訊／太魯閣號撞石頭損毀！元兇抓到了

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

快訊／利特承認了！跟温昇豪、江宏傑開餐廳：9月再來　3天日期公開

媳婦不願守活寡...公公霸氣「我扛」！婆婆忍7年怒了

更多

最夯影音

更多

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面