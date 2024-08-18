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火辣闆娘「烤玉米」炸出事業線！他笑喊：我安靜等了半小時

高雄玉米攤老闆穿著火辣。（圖／翻攝自臉書高雄揪出遊，下同）

▲高雄玉米攤老闆穿著火辣。（圖／翻攝自臉書高雄揪出遊，下同）

圖文／CTWANT

近日一位高雄在地網友在臉書社團介紹一下烤玉米攤和飯糰攤，都引發網友討論，因為老闆娘都穿著火辣，露出誘人事業線，網友們紛紛大讚「Wow，是夠銷魂的」、「這種現烤的就是要現場等才會香」。

原PO在臉書《高雄揪出遊》發文，他介紹了左營區新庄仔路某烤玉米攤，他直呼，「我靜靜站在旁邊看老闆娘烤了半小時玉米。」從照片中可見，老闆娘穿低胸上衣，事業線一覽無遺，讓人不知事線要往哪擺。

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貼文曝光後，網友紛留言「這種現烤的就是要現場等才會香」、「看半小時好像不錯，可以買完一支後在等半小時在買一次嗎」、「Wow是夠銷魂的」，原PO也在留言區回，「烤玉米就是香。」

此外，也有人貼出左營區安吉街有一家飯糰店，稱「飯糰真材實料，推薦給大家」，而從照片中也可見，女老闆娘穿露胸白T，認真的在工作，而旁邊放告示牌，「禁止打罵老闆，長得好看也不行」，網友笑說，「真的真材實料」、「看起來很厲害的飯糰」。

飯糰攤老闆。

▲飯糰攤老闆。

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