得知遭毆打女站務員寫信　李孟諺允諾：強化台鐵警力、保全

▲交通部長李孟諺允諾，加強台鐵警力及保全人力。（資料照／記者李姿慧攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵嘉義大林站一名女站務員，日前阻止旅客違規在站內騎腳踏車卻遭到毆打，甚至被議員施壓，引發譁然，遭毆打的站務員今（18日）寫信給交通部長李孟諺、台鐵董事長杜微，表達心聲，希望受到重視。李孟諺允諾，加強台鐵對同仁安全、保全人力、鐵路警察的警力支援等，會檢視設法強化。

台鐵產業工會今在臉書公開該站務員親筆寫的信件，信中表示，考入台鐵局前，她從未想過一份工作讓她需要自購密錄器、擔心今天是否又要被旅客攻擊、辱罵，甚至被地方民代施壓，說要安全改革的公司，連保護員工都做不到。

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該站務員表示，她由衷盼望改制後的公司、新上任的部長，能讓這樣的事停在她這件就好，請告訴她與全台鐵路員工，交通部與公司會拿出什麼樣的方案，做員工真正的後盾？

李孟諺今受訪時對此表示，他還沒收到信件，民眾出現行為失序，台鐵站務員為了維護車站安全與秩序，加以勸導，反而遭到言語暴力，甚至事後還有民代去興師問罪，都是不應該有的行為。

李孟諺說，他也有請董事長杜微加強台鐵安全維護措施，以及對第一線同仁的支持，同時也會檢視台鐵各車站的安全，加強台鐵對同仁安全、保全人力、鐵路警察的警力支援等，會做檢視設法來強化。