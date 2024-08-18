明日雨最大！熱帶性低氣壓生成　對台影響曝

▲熱帶性低氣壓TD10生成，預估路徑往北上前進，對台灣沒影響。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

位於台灣東方的低壓，今（18日）下午2時發展為熱帶性低氣壓，中央氣象署預估，該熱帶低氣壓往北前進，對台灣沒影響；氣象署表示，明日雨勢最大，中南部及離島地區留意大雨，南部可能有豪雨，北部及東半部留意午後雷雨發生。

氣象署預報員劉宇其說，今晚開始中南部雨勢逐漸增強，延續到明天，明日雨勢最大，天氣也是最不穩定，中南部及離島地區留意大雨，南部有豪雨出現，北部偶爾有零星陣雨，東半部則多雲，但都要留意午後局部大雷雨。

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他表示，周二水氣逐漸減少，中南部、離島地區斷斷續續仍有陣雨或雷雨，不排除有較大雨勢出現，北部及東半部恢復到多雲的天氣，但午後北部、東北部及山區有午後雷陣雨，也不排除大雨出現。

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

劉宇其指出，周三各地恢復多雲到晴，轉為好天氣，但午後中部、北部、東北部及山區有局部降雨。因降雨趨緩，各地溫度回升到34至35度，變得比較炎熱，周二、周三台東有焚風發生，局部可能有36度以上高溫。

他提醒，明日至周五適逢天文大潮，範圍從新北到嘉義，明天南部沿海、宜蘭地區潮位也比較高，低窪地區留意排水不易的情形，搭配大雨，可能出現積淹水的狀況

颱風動向，劉宇其表示，安比颱風已經遠離減弱變為溫帶氣旋，但今下午2時有個熱帶性低氣壓形成，離台灣約五、六百公里，雖然較接近台灣，預估路徑往北上前進，不會影響台灣，且未來強度發展空間有限，明天就減弱為低壓。