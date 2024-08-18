全台下2天！　「雨最大」地區曝

▲民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

全台連下2天！中央氣象署提醒，今晚起西南風增強，帶來的水氣更為增加，南部要留意有短延時豪雨發生的機率。

氣象署表示，今天台灣仍處於大低壓帶中，環境風場為西南風，水氣偏多，天氣不穩定，清晨至上午北部有零星短暫陣雨，中南部、澎金馬整天不定時有短暫陣雨或雷雨，有局部大雨發生機率；中午過後各地有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛，伴隨雷擊及強陣風，中部以北地區及其他山區有局部大雨機率。

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氣象署指出，晚起西南風增強，帶來的水氣更為增加，南部地區要留意有短延時豪雨機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署預報，周一至周二清晨低壓帶持續影響，且西南風偏強，中南部雨勢明顯，降雨時間拉長、範圍增廣，整日有局部短暫陣雨或雷雨，並有大雨機率，尤其南部可能有局部短延時豪雨；其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨機率，清晨至上午北部亦有零星短暫陣雨；此外，澎金馬由於環境不穩定，也容易有對流發展，造成短暫陣雨或雷雨。

氣象署說，周二白天起雨勢趨緩，但是水氣仍偏多，南部有局部短暫陣雨或雷雨，並且有局部較大雨勢機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，北部地區及其他山區有局部大雨機率；海面上水氣仍偏多，因此澎金馬仍有短暫陣雨或雷雨。

氣象署表示，周三至周六水氣更為減少，高壓勢力逐漸增強，天氣漸轉穩定；各地及澎金馬大多為多雲到晴，午後中部以北、東北部及其他山區有局部短暫雷陣雨；周三、周四清晨至上午南部亦有零星短暫陣雨。

氣象署提醒，周一至周五適逢年度大潮，新北至嘉義地區在漲潮期間，沿海低窪地區易有海水倒灌或局部積淹水等現象。