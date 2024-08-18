台南做工行善團雨天不歇息　志工持續幫助弱勢修屋

▲台南市勞工局積極落實市長黃偉哲「希望家園」的施政目標，18日除官田區東西庄里、北門區房屋修繕外，也回收及整理二手家具，以便贈送給需要的弱勢家庭使用，讓「希望家園」的愛心永續不斷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局長期關注弱勢勞工家庭生活，並結合做工行善團推動修繕公益，積極落實市長黃偉哲「希望家園」的施政目標，18日除官田區東西庄里、北門區房屋修繕外，也回收及整理二手家具，以便贈送給需要的弱勢家庭使用，讓「希望家園」的愛心永續不斷。

居住官田區60歲的王先生與侄子一起棲身的三合院古厝，因為一場火災不僅摧毀了他們的生活空間，龐大的修繕費用也給他們的生活帶來了沉重的打擊。本週鋁製品志工先行完成窗戶及雙片鋁門，18日泥水工會志工則處理燒毀的牆面、地板，並進行客廳、房間、廚房地板自平水泥粉刷施工。各志工接續完成工作進度，以確保修繕工程能夠如期進行，在志工們的辛勤努力下，火災後的三合院已經逐漸恢復了原有的面貌。

而2023年11月安南區城西路發生民宅大火，做工行善團獲報協助重整家園，接受修繕協助的個案陳添丁，在房屋修繕完成後相當感動，馬上表示也要利用他本身的泥水業工作專長投入志工志業，一起幫助弱勢，上個月已如願投入關廟區的房屋修繕，18日再度到官田出勤，心中仍是滿懷感激與喜悅，歡喜能夠替社會再盡一份心力。另位於北門區的洪姓弱勢戶，屋頂漏水，屋內天花板、電線老舊、門窗也毀損，經做工行善團志工幾次勘查，今日由泥水工會修復屋頂，拆除房內不適用的床板，並搬運回收整理好的木床、衣櫥等家具給案家。

台南市首相飯店今年7月底結束營業，13日勞工局偕同做工行善團出動木工工會、電氣工會與社團法人台南市勞工志願服務協會，將業者捐贈床鋪、桌椅等用品，搬運到官田區二手家具倉庫整理存放。今日勞工局做工行善團修繕團隊再次動員木工工會與社團法人台南市勞工志願服務協會志工，前往南區大億交通工業製造股份有限公司搬運汰換的家具到官田區二手家具倉庫整理存放，油漆工會於倉庫進行家具油漆，賦予二手家具新生命，後續在修繕過程中發現案家有家具短缺或家具毀損時，即可將合適的二手家具贈送給需要的弱勢家庭。



勞工局王鑫基局長表示，感謝做工行善團各志工運用自身專業技能及濃厚的人情味與無私的奉獻精神，協助弱勢家庭改善居住環境。16日也先行偕同做工行善團志工到本市六甲區、官田區及北門區場勘。也感謝今日一起攜手做志工的家庭志工梁志男與林佳香夫妻。大家揪伙一起用專業及愛心打造希望家園，為居住台南市的市民提供一個安心宜居的房屋。