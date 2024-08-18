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台南特搜通過國家重型搜救認證　提升國際人道救援量能

▲台南市搜救隊經過1年密集整備，通過搜救隊重型認證，大大提升國際人道救援量能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市搜救隊經過1年密集整備，通過搜救隊重型認證，大大提升國際人道救援量能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市搜救隊8月16日至18日至內政部消防署竹山訓練中心參加國家搜救隊伍認證，進行36小時不間斷救援作業，順利取得重型搜救隊伍資格，大大提升國際人道救援量能。

▲台南市搜救隊經過1年密集整備，通過搜救隊重型認證，大大提升國際人道救援量能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市搜救隊由隊長楊子濬率奇美醫院林毅、陳怡婕醫師、陳瑩純護理師、台南市立安南醫院陸乃甄等4名護理師、台南市結構工程技師公會張清泉、彭光聰技師、台南市土木技師公會邱文杰、謝建億技師、俞玉珊、張榮良獸醫師、梁華容、葉泰宏領犬員及義勇消防特搜中隊吳宗憲中隊長等18名義消共同組隊，動員警消82名、義消18名、領犬員2名、土木及結構技師4名、醫護人員9名，總計115名參加認證。

▲台南市搜救隊經過1年密集整備，通過搜救隊重型認證，大大提升國際人道救援量能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

特種搜救隊國家認證計畫(NAP)共分二階段評核，第一階段為書面資料實地審核，審查搜救隊成員資格、裝備器材、訓練紀錄等各式書面文件；第二階段為36小時不間斷測驗，針對搜救隊五大功能編組之管理、搜索、救援、醫療及後勤等進行地震災害搶救模擬情境檢測，包括行動基地搭建、ASR評估搜索、倒塌建築物破壞、繩索救援、後勤支援、醫療救治等項目，以確認各項專業救災技能是否達標。

▲台南市搜救隊經過1年密集整備，通過搜救隊重型認證，大大提升國際人道救援量能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局為提升NAP認證能力，結合外部專家，包括義勇特種搜救隊義消精進維生系統架設與後勤提供，財團法人奇美醫院、台南市立安南醫院及獸醫師加入特搜團隊，將傷患救護、成員健康、緊急醫療及搜救犬照護等全方位面趨向完善。台南市結構工程技師公會、台南市土木技師公會的技師也參與建物倒塌損壞風險評估與安全監測。

▲台南市搜救隊經過1年密集整備，通過搜救隊重型認證，大大提升國際人道救援量能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，這次通過重型搜救隊伍國家認證，是對消防局在救災救護工作上的肯定，除了承擔拯救大台南市民生命安全之責任，未來國外發生災害時，將與內政部消防署搜救隊及其他縣市通過搜救認證之搜救隊共同執行國際人道救援任務。

▲台南市搜救隊經過1年密集整備，通過搜救隊重型認證，大大提升國際人道救援量能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，重型搜救隊伍編組包括管理、搜索、救援、後勤及醫療五大分組，且要具備自給自足連續7天24小時的能力，並能執行倒塌或失效的重型鋼筋建築之破壞、切割等作為，此次消防局取得重型搜救隊伍認證，是對搜救隊成員們的肯定，將持續充實各式特搜裝備器材，並辦理各項專業訓練以提升救災能力。

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