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社會 社會焦點 保障人權

傳陸漁船越界作業！假冒台灣識別號捕撈　金馬澎分署：未接獲報案

記者林名揚、劉人豪／金門報導

大陸伏季休漁16日結束，陸船湧入台灣海峽捕撈，對此，金馬澎分署表示，已於16日上午加強金馬澎水域勤務作為，提前部署可能越界熱點水域，防堵中國漁船越界作業，迄今(18)日上午，尚無大批中國漁船越界情事，僅馬祖及金門有零星越界情形，均在第一時間由巡防艇驅離出限制水域，海巡署已加強周邊海域勤務作為，共動員1艦19艇29汽車74機車301員，以因應中國休漁結束後海域情勢。

▲▼ 有關媒訊報載中國漁船假冒台灣識別號 越界捕撈案 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲傳陸漁船假冒台灣識別號越界捕撈，金馬澎分署指出未接獲相關報案。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

▲▼ 有關媒訊報載中國漁船假冒台灣識別號 越界捕撈案 。（圖／記者林名揚翻攝）

金馬澎分署指出，傳出有中國漁船假冒台灣識別號，到台灣海域越界捕撈，經查經緯度在台灣灘海域，位於澎湖限制水域外，該海域為澎湖漁民傳統作業漁場，海巡署已常態部署1艘巡防艦於海峽中線至台灣灘海域，截至本日8時，均未接獲相關報案情形

金馬澎分署說明，另針對AIS冒充台灣漁船部分，昨(17)日14時40分，永康艦抵達通報海域 (七美西南44浬，限制水域外20浬)，經艦上雷達及目視偵查該海域有陸籍船舶20餘艘，但現場未發現本國籍船舶及本國籍AIS訊號，海巡署說明，去年東北季風期間，也曾接獲有陸船使用非大陸編碼之AIS訊號之通報，但均查無實證。

▲▼ 有關媒訊報載中國漁船假冒台灣識別號 越界捕撈案 。（圖／記者林名揚翻攝）

海巡署強調，巡防艦艇一經發現外觀樣貌與作業習性可疑，不同於我國漁船，均會加強辨識，深入查察釐清，如可疑陸籍船舶進入我禁止限制水域，均會依法登檢扣留調查，目前永康艦仍持續於海峽中線對可疑陸船偵蒐巡航中，確保我海域安全及漁場作業秩序，維護我漁民作業權益。

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