江西萬年縣書記「潛規則」女下屬　美女官員託父舉報卻先被「雙開」

▲江西萬年縣美女基層官員李佩霞遭到雙開處分。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

一名任職於江西萬年縣上坊鄉的年輕女書記李佩霞委託父親舉報上級萬年縣委書記毛奇長期控制，成為毛奇的「洩欲工具」，引起輿論熱議，該省紀監委也介入調查。令人意外的是，毛奇目前仍在接受調查，李佩霞卻在16日先一步調查結案，其為了職務升遷違反生活紀律，遭到開除黨籍及公職（雙開）處分。

據了解，李佩霞為1983年生，現年41歲，外型十分亮眼，被外界封為「最美地方女官員」，本以為是當地政壇的明日之星，沒想到卻傳出和上司毛奇傳出「桃色糾紛」，更被認為是毛奇利用職務之便「潛規則」下的「肉慾機器」。

李佩霞透過父親李長柳在7月25日實名舉報上司毛奇，還請父親保管一個隨身碟，稱隨身碟裡的內容可以救她一命。李長柳舉報時稱，女兒李佩霞原本任職萬年縣上坊鄉黨委書記，卻長期被毛奇控制，甚至猥褻性侵，「李佩霞本想在今年5月向上級舉報，但隨即被萬年縣紀委監委帶走，軟禁起來，無法對外聯絡。」

這起桃色事件引起不少網友熱議，還傳出不少毛奇在當地官場上作威作福，專養「美女下屬」的惡評，不過，當地紀監委將李佩霞雙開的消息傳出後，讓整起事件出現反轉。

根據江西「上饒發布」官微消息稱，上饒市委聯合調查組今（18）日公布《關於李佩霞嚴重違紀違法案件的情況通報》。通報指，江西省紀委監委信訪室在2023年6月便收到民眾實名舉報李佩霞虛列經費、違規做假帳、插手工程等問題，並將信訪件轉至萬年縣紀委監委處理。

經查核，江西省紀委監委於2024年4月主動督辦，並於5月26日對李佩霞採取留置措施。經調查，李佩霞違反黨（中共）的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律和生活紀律，利用職務便利，為他人在工程項目承攬、工程款撥付等方面謀利，並非法收受財物，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，經按程序報批，對李佩霞給予開除黨籍、開除公職處分，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

通報內容強調，毛奇存在利用職權影響與李佩霞發生不正當性關係問題，李佩霞為了職務調整升遷違反生活紀律，「對毛奇涉嫌違紀違法問題，省紀委監委正在審查調查中。」

