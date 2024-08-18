奇葩女「趴在馬路上曬背」！第7天終於被撞：以為車子會看到我

▲女子在路上鋪著瑜伽墊，撐著遮陽傘悠閒的在路上趴著曬背，結果被一輛經過的汽車撞上。（圖／微博）

文／CTWANT

中國近日一種養生方式「曬背」引發熱議，豈料近日在蘇州張家港有名女子竟在路上鋪著瑜伽墊，撐著遮陽傘悠閒的在路上趴著曬背，結果被一輛經過的汽車撞上，所幸經過醫院診斷，受傷女子是肌肉損傷，腿骨並無大礙。對此，警方做出事故鑑定，轎車駕駛因疏於觀察負事故主責，受傷女子則承擔次要責任。

據陸媒報導，據行車記錄器顯示，當時有名女子在路上全副武裝鋪著瑜伽墊，邊撐著遮陽傘悠閒的在道路上趴著曬背，四周也沒有任何警示，汽車駕駛閔女士說，當時自己啟動汽車倒出車位後，根本沒看到地上還躺著個人，直到聽到有人在呼救，她才意識到自己壓到了人。

閔女表示，她當時真的很害怕，自己已經開車20年了，第一次遇到這種突發狀況，「大太陽底下，誰也不會想到馬路上會躺個人，後來我才反應過來是曬背，因為她趴著。」閔女驚魂未定的說，「我從車位倒出來，她躺在地上，我這邊過來，車頭正好是盲區，我就直接開過去，沒看到她人。」萬幸的是車輛剛起步，又是壓到小腿，經過醫院診斷，受傷女子楊某是肌肉損傷，腿骨並無大礙。

受傷女子楊女則表示，「電車聲音比較輕，我也沒聽見，車輪從我的雙腿壓過去。」楊女解釋，她想當時樓下沒什麼人，「該上班的車也都開出去了，當時裡面也只有3輛車，我以為車子會看到我，因為前幾天也有一次人家車子是看到了的，如果油車的話，聲音很大，我一定聽得到，還是大意了。」她解釋，自己是在網路上看到曬背這項活動，因為肩膀常常酸痛，所以她就想試試看，事發當天是她曬背的第7天。

警方趕到現場時，楊女已被送往醫院，而警方也對此做出事故鑑定，轎車駕駛閔女因疏於觀察負事故主責，受傷女子楊女承擔次要責任。

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