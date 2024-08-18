　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

奇葩女「趴在馬路上曬背」！第7天終於被撞：以為車子會看到我

女子在路上鋪著瑜伽墊，撐著遮陽傘悠閒的在路上趴著曬背，結果被一輛經過的汽車撞上。（圖／微博）

▲女子在路上鋪著瑜伽墊，撐著遮陽傘悠閒的在路上趴著曬背，結果被一輛經過的汽車撞上。（圖／微博）

文／CTWANT

中國近日一種養生方式「曬背」引發熱議，豈料近日在蘇州張家港有名女子竟在路上鋪著瑜伽墊，撐著遮陽傘悠閒的在路上趴著曬背，結果被一輛經過的汽車撞上，所幸經過醫院診斷，受傷女子是肌肉損傷，腿骨並無大礙。對此，警方做出事故鑑定，轎車駕駛因疏於觀察負事故主責，受傷女子則承擔次要責任。

據陸媒報導，據行車記錄器顯示，當時有名女子在路上全副武裝鋪著瑜伽墊，邊撐著遮陽傘悠閒的在道路上趴著曬背，四周也沒有任何警示，汽車駕駛閔女士說，當時自己啟動汽車倒出車位後，根本沒看到地上還躺著個人，直到聽到有人在呼救，她才意識到自己壓到了人。

閔女表示，她當時真的很害怕，自己已經開車20年了，第一次遇到這種突發狀況，「大太陽底下，誰也不會想到馬路上會躺個人，後來我才反應過來是曬背，因為她趴著。」閔女驚魂未定的說，「我從車位倒出來，她躺在地上，我這邊過來，車頭正好是盲區，我就直接開過去，沒看到她人。」萬幸的是車輛剛起步，又是壓到小腿，經過醫院診斷，受傷女子楊某是肌肉損傷，腿骨並無大礙。

受傷女子楊女則表示，「電車聲音比較輕，我也沒聽見，車輪從我的雙腿壓過去。」楊女解釋，她想當時樓下沒什麼人，「該上班的車也都開出去了，當時裡面也只有3輛車，我以為車子會看到我，因為前幾天也有一次人家車子是看到了的，如果油車的話，聲音很大，我一定聽得到，還是大意了。」她解釋，自己是在網路上看到曬背這項活動，因為肩膀常常酸痛，所以她就想試試看，事發當天是她曬背的第7天。

警方趕到現場時，楊女已被送往醫院，而警方也對此做出事故鑑定，轎車駕駛閔女因疏於觀察負事故主責，受傷女子楊女承擔次要責任。

延伸閱讀
兼職「出租女友」賺外快！　她曝真實情況勸退：怪人實在太多
地震搖超大！陌生人突喊3字一堆人照做　網笑：反射動作
「婆婆想進產房」孕婦1原因拒絕　尪心疼親媽怒吼：這是我小孩！

ET快訊
賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」
內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

演員高空走鋼索3秒摔落「趴地不動」　女主持人喊：不容易啊

陸2青年赴俄戰場助陣！同袍拍片曝被送前線當砲灰　僅存活一天

「誰來救我？」陸33歲保安值夜班猝死　生前曾在群組求救

升官了！樊振東正面回應「退役」傳聞：交給時間吧

一覺醒來「整條路被偷了」！陸男半夜挖水泥變賣　村民隔天看傻

杭州「細肩帶」老闆娘拿驗傷單證明被打傷　主動停業避風頭

陸公布二次青藏科考成績單　亞洲水塔「變暗」牽動地球氣候變化

江西贛州私人影院成「淫窟」　網路揪客遭警鎖定逮5女3男

「少帥」張學良之子張閭琳辭世　享耆壽93歲

陸2024暑期電影總票房突破100億元　「抓娃娃」31.14億暫列榜首

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

花蓮老師地震緊抱幼童　用身體護住：太專業！

出國父母狂放閃到處親　2女兒被當腳架狂翻白眼

提醒溪流「白泡區」藏危機！　教練：穿救生衣都不一定浮起

Lisa自曝「喝5杯會Twerk整晚」　抱怨被泳知忽略：根本不是我粉絲！

蹦闆喊拳上輸了退自媒體　統神嗆閉嘴：你S了也沒差

演員高空走鋼索3秒摔落「趴地不動」　女主持人喊：不容易啊

陸2青年赴俄戰場助陣！同袍拍片曝被送前線當砲灰　僅存活一天

「誰來救我？」陸33歲保安值夜班猝死　生前曾在群組求救

升官了！樊振東正面回應「退役」傳聞：交給時間吧

一覺醒來「整條路被偷了」！陸男半夜挖水泥變賣　村民隔天看傻

杭州「細肩帶」老闆娘拿驗傷單證明被打傷　主動停業避風頭

陸公布二次青藏科考成績單　亞洲水塔「變暗」牽動地球氣候變化

江西贛州私人影院成「淫窟」　網路揪客遭警鎖定逮5女3男

「少帥」張學良之子張閭琳辭世　享耆壽93歲

陸2024暑期電影總票房突破100億元　「抓娃娃」31.14億暫列榜首

恐爆規模9.0強震！　俄堪察加半島火山噴發「直噴天際5公里」

快訊／雲雀颱風凌晨生成　今下最大地區曝

烏克蘭：炸毀俄羅斯庫斯克州第2座大橋

演員高空走鋼索3秒摔落「趴地不動」　女主持人喊：不容易啊

超準！最喜歡哪個動物腳印？秒測你現階段的身心狀態

魔神仔再現？81歲阿公騎單車出門失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

星變美／伊能靜曝「一周蔬果飲食譜」　幫助排便超有感

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

日本宣布尋求加入世界拳擊聯盟　但不退國際拳總

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

大陸熱門新聞

一覺醒來「整條路被偷了」　村民看傻

陸2青年赴俄戰場被當砲灰　僅活一天

陸保安值夜班猝死　生前曾在群組求救

樊振東升官了　正面回應退役

演員高空走鋼索摔地　主持：不容易

「少帥」張學良之子張閭琳辭世 享耆壽93歲

杭州「細肩帶」老闆娘拿驗傷單證明被打傷 主動停業避風頭

江西萬年縣書記「潛規則」女下屬 美女官員託父舉報卻先被「雙開」

雜貨店細肩帶闆娘封奶了！拍片哭訴遭暴打

「梁王」教練談敗給麟洋配　網一聽笑翻

江蘇女趴馬路上曬背遭撞　她：以為車子會看到我

民眾舉報「測風塔」蒐集情資 陸國安部：及時阻止敏感數據信息外洩

陸2024暑期電影總票房突破100億元 「抓娃娃」31.14億暫列榜首

無人車突高速撞門！他站車前被夾殺壓爛成肉餅

更多熱門

相關新聞

賓士V-Class商旅2度小改款陸預售

賓士V-Class商旅2度小改款陸預售

Mercedes-Benz 日前於中國大陸市場宣佈展開全新二度改款 V-Class 預售活動，車型編成與價格分別為 V 300 領航版 (人民幣 50~53 萬元)、V 300 尊貴版 (人民幣 61~62 萬元)、V 300 L 長軸距尊貴版 (人民幣 64~65 萬元)、V 300 L 長軸距豪華版 (67~68 萬元)

投資意願仍低！中國前7月使用外資年減3成

投資意願仍低！中國前7月使用外資年減3成

新北休旅車撞賓士波及待轉機車　8人受傷

新北休旅車撞賓士波及待轉機車　8人受傷

航母「明斯克號」在江蘇起火！從早燒到晚　陸網友：完了，變廢鐵

航母「明斯克號」在江蘇起火！從早燒到晚　陸網友：完了，變廢鐵

陸籍漁船金門外海遭撞沉沒！央視報導已1死

陸籍漁船金門外海遭撞沉沒！央視報導已1死

關鍵字：

車禍曬背瑜伽中國健康

讀者迴響

熱門新聞

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿

10大旅館營收「亮紅字」衰退16%　學者：年底恐有倒閉潮

明日雨最大！熱帶性低氣壓生成　對台影響曝

「小時候打針都打屁股」為何消失？醫親吐3原因

豪雨下到發紫　圖看降雨熱區

劉俊緯被火球砸肋骨 葉總憂U23沒了

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」

快訊／台南民宅傳出氣爆火警　1燒傷

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

基隆5月大女嬰「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

快訊／太魯閣號撞石頭損毀！元兇抓到了

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

快訊／利特承認了！跟温昇豪、江宏傑開餐廳：9月再來　3天日期公開

媳婦不願守活寡...公公霸氣「我扛」！婆婆忍7年怒了

更多

最夯影音

更多

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面