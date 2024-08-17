航母「明斯克號」在江蘇起火！從早燒到晚　陸網友：完了，變廢鐵

記者邱晟軒／綜合報導

前蘇聯基輔級航空母艦「明斯克號」（Minsk），目前由中國公司持有，近日驚傳在江蘇進行拆裝改造時發生火災，火勢從白天延燒至夜晚，事故原因正在調查中。

▲中國「明斯克號」起火，火勢延燒至夜晚 。（圖／翻攝自微博）

微博昨（16）日下午開始，有網友陸續曬出蘇錫通科技產業園區內一艘廢棄舊航母起火的畫面。影片顯示，這艘廢棄航母最初只冒出白濃煙，但隨著時間推移，火勢愈發嚴重，至晚間已被黑煙和火焰吞噬，火光甚至照亮了港口夜空，景象十分驚人。

▲網友曝光蘇聯航母起火畫面，火光燃燒夜空 。（圖／翻攝自微博）

根據陸媒《環球時報》引述江蘇省南通市消防救援支隊官方訊息，證實這場火災意外發生在8月16日，位於蘇錫通園區長江邊的一艘廢舊航母在拆除改造時意外起火。目前，消防救援、應急管理和公安等相關部門正在現場全力處置。所幸，事故未造成人員傷亡，至於起火原因則尚在調查中。

▲陸網友熱議 。（圖／翻攝自微博）

公開資料顯示，這艘起火的航母正是前蘇聯「明斯克號」，以白俄羅斯首府明斯克命名，舷號「015」。1978年至1993年間，該航母先後服役於蘇聯太平洋艦隊和俄國太平洋艦隊。蘇聯解體後，該航母於1993年被賣給南韓大宇重工集團，後來在1998年轉手賣給中國企業，並於深圳沙頭角海邊停泊，作為「深圳明思克航母世界」於2000年對外開放，曾是深圳市一個具代表性的景點。

▼江蘇省南通市消防救援支隊16日下午在官方微博公告 。（圖／翻攝自微博）