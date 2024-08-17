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投資意願仍低！中國前7月實際使用外資「年減近3成」

▲▼人民幣，美金，中美貿易戰。（圖／CFP）

▲中國新設立外商投資企業實際使用外資年減29.6%。（圖／CFP）

文／中央社

中國前7個月新設立外商投資企業年增11.4%，實際使用外資金額卻減少29.6%。中國商務部表示，將推出一系列鼓勵外商投資舉措，放寬外資市場准入，製造業限制措施「清零」。

據界面新聞、第一財經，中國商務部16日發布，今年前7個月，中國全國新設立外商投資企業3萬1654家，年增11.4%；實際使用外資金額人民幣5394.7億元（約新台幣2.42兆元），年減29.6%。

在同日舉行的國新辦新聞發布會上，中國商務部國際貿易談判副代表李詠箑表示，將認真貫徹落實中共三中全會的部署，推出一系列鼓勵外商投資的舉措，主要涉及外資准入、營商環境、國民待遇。

她表示，將繼續放寬外資市場准入，儘快修訂和發布新版外資准入負面清單，在全中國內實現製造業領域限制措施「清零」，推動電信、網路、教育、文化、醫療等領域有序的擴大開放。

此外，還將修訂和發布「外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法」，進一步放寬外資戰略投資上市公司的限制，拓寬外商投資的管道，引導更多的優質外資進入資本市場長期投資。

然而根據日經中文網報導，中國國家外匯管理局9日公布的4至6月國際收支數據顯示，外資企業的直接投資出現近3季以來首次負成長，新建工廠等新增投資低於撤出及業務縮小導致資本回收，顯示內需不足導致中國經濟停滯長期化，外資的投資意願降低。

近年來，外資投資意願降低甚至撤離，對於中國經濟復甦造成一定的影響。

中國國務院總理李強在6月底主持召開國務院常務會議時就強調，「要加大力度吸引和利用外資，多措並舉穩外資」。在今年中共20大三中全會後，中國證監會也邀集外資企業座談，承諾深化改革。

在7月底舉行的中共中央政治局會議，也重申「推進高水平對外開放、促進利用外資企穩回升」等目標。

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