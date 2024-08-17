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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

93.7%小草捧2億現金捐款給柯文哲？　林亮君再爆：又是申報錯誤

▲台北市議員林亮君。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員林亮君。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲近來捲入政治獻金申報爭議，台北市議員林亮君17日再提出質疑，柯文哲的政治獻金收入被外界質疑「現金」比例遠遠高於「匯款」，以支持者主要是年輕人的柯營來說實屬不合理，難不成抱著3、4億現金到總部？她質疑，不論監察院、第三方金流平台都有SOP，「是你柯文哲不照SOP做事，怪誰？」

網友Jiasin Yu在臉書上整理，指柯文哲的「個人捐款」項目的收入主力有14萬6947筆，其中13萬7724筆是現金捐贈，佔個人捐贈總筆數的93.7%。而匿名捐贈部分有2萬8984筆，其中現金有1萬7627筆，佔筆數的60.8%。

Jiasin Yu說，這樣的比例非常特殊，賴清德的捐款方式幾乎都透過匯款，如果真的出了什麼狀況，金流追查起來相對容易。侯友宜的個人捐款雖有約5分之1屬於現金，但考量國民黨支持者的特性，也不是不能理解。

Jiasin Yu進一步統計，柯文哲的個人和匿名現金捐贈，在2023年11月的總金額約3331萬3826元（共1萬2763筆），12月達到8697萬6996元（共3萬2380筆），2024年1月仍有7488萬3178元（共4萬6410筆）。也就是說，短短3個月的現金收入是1億9517萬4000元整（共9萬1553筆），逼近2億。

▲▼應援科技聲明。（圖／取自台北市議員林亮君臉書）

▲應援科技聲明。（圖／取自台北市議員林亮君臉書）

對此，台北市議員林亮君說，大家質疑現金捐款為什麼這麼多？以她的判斷，柯文哲的支持者以年輕人為主，應該大多數是線上捐款為主，柯文哲即是透過「應援科技」這個第三方平台，扣掉手續費後進入競選帳戶。

林亮君表示，第三方平台都會提醒擬參選人，這個收入要登記為「匯款收入」，但柯文哲的帳務卻出現很多現金收入，但來源應該要是刷卡才對，「但可能是單純誤植，3、4億捐款抱到總部？應該不太可能」，因此合理懷疑是財務在登錄系統時，把匯款的項目誤植為現金。

林亮君說，應援科技所提供的服務除了匯款外，也提供超級方便的一鍵匯出服務，對競選辦公室的財務人員來說是一大福音，可以立刻將大筆的線上捐款資料匯入監察院系統，完成登錄作業。

「但柯文哲競選辦公室卻說有18萬筆來不及逐筆登錄，會計師沒時間等理由。」林亮君質疑，到底為什麼要自己重新發明輪子呢？SOP都有，監察院有、第三方金流平台有，是你柯文哲不照SOP做事，怪誰？

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

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