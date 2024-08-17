恆春棄屍！搶孤冠軍旗手被捕　「矮子賢」曾3打1殺人入獄

記者陳崑福、黃翊婷／綜合報導

屏東縣恆春鎮57歲周姓男子（綽號矮子賢），為了追討200萬元債務，遭尤姓男子、宋姓男子以及尤男的姪子殺害並棄屍山區，其中尤男的姪子還是當地的搶孤冠軍旗手，卻在比賽前4天涉犯命案。不過，周男過去也有前科，2012年時曾因犯下殺人案被判刑10年，當時他和2名友人聯手，將受害者亂棒打死。

▲周男遭棄屍滿州山區。（圖／民眾提供）

警方調查，周男在地方上經營娛樂城，之前借款給尤男（47歲）150萬元、宋男（45歲）50萬元，為了討回這200萬元債務，周男與尤、宋2人相約在14日晚間談判；當時尤男還帶了姪子（28歲）前來助陣，沒想到雙方一碰面，尤男就因為不滿周男講話太大聲，憤而持刀狂砍，隨後3人一起將周男的遺體載運至滿州山區丟棄。

▼▲周男為了追討債務，反遭尤男等人殺害。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

警方15日接獲報案，抵達現場時，發現周男的車上到處都是血跡，經調閱通聯紀錄追查，很快便鎖定尤男等3人。令人驚訝的是，尤男的姪子還是2019、2020年恆春中元豎孤棚冠軍攻旗手，號稱豎孤棚戰神「呂布」，原本今年他也要代表參賽，沒想到卻在比賽前4天涉犯命案被捕。

▲3名嫌犯已被逮捕。

不過，死者周男背景也不單純，2012年時他因為不滿莊姓男子時常透過通訊軟體騷擾妻子，一氣之下找來另外2名友人助陣，將莊男亂棒打死，因此被法院依殺人罪判處有期徒刑10年，服刑6年多才在2018年假釋出監，如今卻為了債務糾紛喪命。

警方預計將尤男、宋男、尤男的姪子依照殺人罪嫌移送，全案已報請檢察官指揮偵辦。檢方16日會同法醫驗屍，確認周男腹部中3刀，導致臟器外露，詳細的死亡原因以及案發經過、是否還有共犯，仍有待進一步調查釐清。