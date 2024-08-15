南市府公布六甲大火捐款帳戶　黃偉哲：善款交信託保障長女未來生活與教育

▲台南市六甲區13日凌晨大火，造成5名住戶不幸遇難，獨留13歲長女，黃偉哲市長指示公布六甲大火捐款帳戶，善款交信託保障長女未來生活與教育。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市六甲區13日凌晨大火，造成5名住戶不幸遇難，獨留13歲長女，黃偉哲市長沈痛不捨，指示市府相關單位立即啟動生活救助及照顧、悲傷輔導等相關機制，並全力提供家屬協助。

目前因各界善心表達捐款意願，考量長女尚未成年，為兼顧兒少最佳利益及個資保密原則，黃偉哲指示社會局開設專戶代收捐款，後續善款將由社會局與銀行簽訂信託管理，確保其未來生活照顧與就學無虞，善款能合理運用。

黃偉哲市長感謝社會各界的關心及發起的善心捐款，強調市府會全力協助家屬並守護長女身心照顧及就學事宜，市府將會善用捐款協助家屬及長女照顧及就學相關協助。黃偉哲表示，事發後已立即指示民、社政及區公所全力協助家屬處理後續，喪葬、家庭救助部分，由公所協助處理，長女生活照顧則由社會局輔導及協助，也會依其意願協助處理未來生活及監護權等相關安排。

社會局盧禹璁局長表示，六甲大火致該家庭突遭變故，事發當日立即指派社會福利服務中心社工全程陪伴，提供家屬情緒支持及社褔資源協助，對於長女的照顧未來持續由社福中心社工、教育局學生輔導諮商中心及校方共同合作照顧，目前也已備妥心理諮商資源，視家屬需求可立即提供協助。

台南市政府強調，對於穩定長女未來生活市府責無旁貸，捐款專戶將專款專用，指定用於「0813六甲區火災遺屬」使用，善款將由社會局協助成立信託基金，由社會局與長女之監護人各推派一人共同討論訂定撥付細節，穩定其未來的就學與生活照顧安排。

專戶名稱：台南市政府社會局代收款專戶；帳號：009-045-094-215；銀行別：台灣銀行台南分行(0090043)；捐款請備註指定用途：0813六甲區火災遺屬。

教育局表示，本次意外造成2名學生不幸罹難，教育局與學校師生深感不捨，目前以全力輔導倖存學生列為第一優先要務，除發給急難慰問金外，學生輔導諮商中心也與學校完成輔導計畫，將全力陪伴該生度過難關並提供所需協助。

教育局說明，案發當日已指示學校立即召開緊急事件應變會議，全面盤整案生應急照顧事宜，包括協助取得各項急難救助、安排心理諮商與輔導之專業服務，並持續提供案生情感支持，與其家屬保持聯繫。



教育局表示，學生輔導諮商中心已緊急開案協助，規劃由心理師及社工師共案，密切關注案生情緒與心理反應，並提供學校諮詢管道即時協助，也協助案家盤點及連結所需資源，輔諮中心另與學校開會研議校園悲傷輔導處遇措施，提供同儕心理輔導，後續也會視需求入校協助。

