獨／台中太平「高級住宅區」突停水　住戶崩潰：等到凌晨才洗澡

▲台中太平「高級住宅區」16日晚間無預警停水，住戶崩潰等到17日凌晨才有水可用。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中市太平區昨（16）日新光重劃區一帶無預警停水，有住戶晚上8點回到家發現無水可用，詢問才知道是自來水管破管，約莫晚間9點多就會恢復供水，沒想到住戶一直等到凌晨1點多水才來，「夏天全家人又累、又是汗臭味，等到半夜才洗澡」，讓人崩潰。

《ETtoday新聞雲》記者致電台水，詢問停水原因及影響範圍，台水回覆是因水管破管，所以緊急停水修理，影響戶數約1500戶。

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該名住戶透露，昨天晚間多次去電台水客服，客服告知係因樹德九街60號破管漏水，導致水壓降低，部分區域可能無水，且預計9點半過後就回有水，他們認為等待時間不長，因此沒有啟動備案到親友家用水、洗澡，沒有想到竟然等到今天凌晨1點多才有水。

住戶表示，台水工程師今天上午告知昨晚9點多就已經復水，是因該區新建大樓以及戶數都太多，導致一復水所有大樓都啟動抽水時，瞬間無法立即供應所有大樓，才會導致部分住戶過了午夜才有水可用的情況，還抱怨當初有跟建商講明會有類似情況發生。

住戶無奈，可以理解水管破管情況發生，但台水的說法是將責任推回給社區跟建商，「下午就發生破管，如果如實告知，甚至即時公告，我們就會啟動備案，不會在家傻等到過了午夜，全家洗澡完休息已經2點，台水的作法讓人無法接受。」