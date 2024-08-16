賴清德好奇問羽球金牌戰第二局怎麼輸了？　王齊麟親曝原因

記者杜冠霖／台北報導

為慶祝2024巴黎奧運台灣代表團的佳績，並感謝眾多台灣英雄的付出，總統府與文化總會16日舉辦「台灣英雄，榮耀同行」活動，我國奧運代表團選手也都出席，總統賴清德致詞時提到，他有先問王齊麟，金牌戰第二局怎麼輸了？王齊麟說近鄉情怯，想說贏了第一局，第二局應該會贏，反而無法施展手腳。

▲羽球男雙國手王齊麟與拳擊國手拳擊林郁婷。（圖／翻攝自YouTube／賴清德）



「台灣英雄 榮耀同行」活動在8月16日下午1點舉行，奧運代表團選手會陸續抵達總統府，除了鋪上紅毯迎接，國防部三軍儀隊也會在門口搭起象徵榮耀的「劍門」，讓選手逐一穿過，進入總統府內，而國防部示範樂隊已準備好30首曲目，在現場演奏以表達歡迎與感謝。

賴清德致詞時表示，感謝全體奧運英雄，展現無畏勇氣，要經過日以繼夜的訓練才能站上奧運殿堂，這樣的拚勁，不管有無得獎，每一位都是台灣之光、國家英雄。

我國拳擊好手林郁婷賽會中飽受謠言攻擊，仍奮力拿下金牌，賴清德特別提到，代表國人感謝林郁婷爭取到金牌，這次林郁婷贏得國人尊敬跟讚賞，不僅是拳擊擂台上表現，還有台下展現的風度跟高度，無畏任何攻擊，秉持運動家精神，令人欽佩。

賴清德指出，特別最後跟教練在擂台上跪下擊拳、揹著教練繞一圈，看了都非常感動，頒獎的時候還幫對手整理衣服，實在足甘心了、讓人感動，大家都以妳為榮。

賴清德也表示，感謝李洋跟王齊麟為國爭光，贏得巴黎奧運第一面金牌，自己剛剛也有請教王齊麟，「雖然我是外行，但感覺是應該是穩贏，為什麼第二局輸了？」王齊麟說近鄉情怯，想說贏了第一局，第二局應該會贏，反而無法施展手腳。這就是比賽令人著迷的地方，實力好不一定會贏，各種情境都可能發生。