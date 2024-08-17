大雨狂轟南部還沒結束　連2天雨最猛烈

▲西南風增強，大雨狂轟南部，下下停停雨勢還會持續。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(17日)受西南風增強影響，南部全天有較大雨勢，中北部及東部午後降雨機會高，降雨以周六和周日最多，未來兩到三天有低壓發展，若生成熱帶性低氣壓對台灣沒有直接影響，但外圍水氣將讓南部強降雨持續，下周三後降雨可望緩和。

天氣風險公司分析師廖于霆在「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天受到西南風增強影響，南部地區天氣相當不穩定，南高屏昨晚到今晨已經經歷過一波大雨狂轟，預估今天這種下下停停的雨勢還要持續，而且有時候雨勢還很大。

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廖于霆指出，今中北部以及東半部雖然雨勢沒有南部這麼大，但還是不穩定，全天都是多雲時晴偶陣雨的天氣，其中午後熱對流容易發展，下午降雨機會最高，山區午後容易有較大雨勢發生。

周日天氣跟今天類似，大環境是西南風，且有低氣壓中心在台灣附近發展並逐漸增強。廖于霆分析，該低氣壓未來兩三天會朝北向東海方向移動，即便變成熱帶性低氣壓對台灣也沒有直接影響，但是受其外圍水氣影響，南部的強降雨仍持續。

廖于霆表示，整體來說，降雨周六、周日最多，下周一、下周二雨勢稍轉弱，但仍有短時大雨機會，下周三起台灣附近水氣減少，高壓邊緣西伸過來，各地降雨明顯緩和，僅山區午後局部雷陣雨。同時涼爽一陣子的天氣又要轉變，下周四、下周五之後又要開始留意高溫狀況。

廖于霆提醒，最近地震多，山區降雨也多，地質容易不穩定，最好盡量避免在山區逗留。溪邊戲水也盡量不要，以免上游強降雨造成下游溪水暴漲，徒增安全隱患。