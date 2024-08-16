LIVE／台北市奧運選手時尚派對登場！　王齊麟、吳詩儀都來了

記者崔至雲／台北報導

台灣英雄們出征2024巴黎奧運斬獲2金5銅佳績，台北市政府體育局為感謝奧運英雄們的辛苦付出與傑出成就，今16日在信義香堤大道廣場舉辦「2024 Taiwan Heroes 臺灣之光 臺北驕傲」時尚派對。據了解，確定會出席的選手包括羽球男雙金牌王齊麟、射擊銅牌李孟遠、拳擊銅牌吳詩儀、體操單槓銅牌唐嘉鴻、游泳選手王冠閎等人。《ETtoday新聞雲》將全程直播。

▲奧運羽球男雙金牌王齊麟。（圖／記者林敬旻攝）



台北市政府體育局表示，為感謝奧運英雄們的辛苦付出與傑出成就，特別在今日下午在信義香堤大道廣場舉辦「2024 Taiwan Heroes 臺灣之光 臺北驕傲」時尚派對，同時邀請2024臺北時裝週的設計師們「JUST IN XX」周裕穎、「BOB Jian」簡國彥、「ALLENKO3」柯瑋倫、「PCES」李玉琪、暢芷荺、 Bruno Chung 、「Claudia__.W」王子欣、「葭 CHIA」陳佳睿，精心為選手們操刀服裝、展現不同以往的風采。

體育局表示，歡迎台北市民前來為凱旋榮歸的家鄉英雄們大力喝采，現場不僅可見到選手們換下運動服、穿上流行時裝的英姿，還提供小國旗、應援手幅等限量禮物，讓所有民眾用最直接的方式向國手們表達真摯謝意與慶賀，全民共享這份得來不易的輝煌成就。

另，北市政府也特於現場安排北市立交響樂團演奏慷慨激昂的樂曲，並邀請國際級重磅舞團「HRC Breaking Academy」於現場大秀巴黎奧運首度納入的霹靂舞表演，另於現場高唱中華民國國歌及國旗歌，要讓所有人如臨法國巴黎的五環殿堂，再次感受那份激昂的熱血與感動、再次大聲為台灣吶喊一次。

目前確定會出席的選手，則包括羽球男雙金牌王齊麟、射擊銅牌李孟遠、拳擊銅牌吳詩儀、體操單槓銅牌唐嘉鴻、游泳選手王冠閎、網球選手曹家宜、擊劍選手陳奕通、羽球選手李佳馨、葉宏蔚、拳擊選手甘家威、游泳選手韓安齊。



