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無心臟病史！業務男車突昏迷　自撞破頭送醫「動脈完全阻塞」

▲台中業務男車開一半昏迷，醫師黃聖瑋提醒，心肌梗塞高危險群包括抽菸。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中業務男車開一半昏迷，送醫發現是車禍前已經發生心肌梗塞，結果自撞釀頭部撕裂傷。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台南日前傳出民眾疑似癲癇發作，造成1死4傷重大車禍。台中也有一名47歲的邱姓業務，日前開車時突然感到一陣暈眩、胸悶後昏迷，結果自撞，造成頭部嚴重撕裂傷。警消獲報後緊急將邱男送醫，急診檢查發現邱男左側冠狀動脈主幹完全阻塞，緊急裝置心臟支架，打通血流，幸運搶回一命。

台中醫院心臟內科醫師黃聖瑋指出，病患一天要抽1到2包菸，去年底上班開車途中發生車禍，被救護車送醫急救，斷層掃描發現除了頭部撕裂傷合併腦部挫傷，心電圖也出現異常，懷疑是心肌梗塞併發心律不整突然昏迷導致車禍，經緊急進行心導管檢查，果然發現左側冠狀動脈主幹完全阻塞。

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▲台中業務男車開一半昏迷，醫師黃聖瑋提醒，心肌梗塞高危險群包括抽菸。（圖／記者游瓊華攝）

▲黃聖瑋提醒，心臟疾病近三年都高居國人十大死因的第二名，僅次於癌症。（圖／記者游瓊華攝）

邱男清醒後表示，他並沒有高血壓病史或家族史，只有膽固醇偏高，但也坦言抽菸菸齡超過20年，車禍當天上班開車途中突然感到一陣胸悶、暈眩，醒來時人已經在救護車上，才知道自己發生車禍。

黃聖瑋表示，心肌梗塞高危險群包括抽菸、糖尿病、高膽固醇、高血脂、生活或工作高壓族群，且發病的年齡層近年也有下降的趨勢，門診甚至已經出現30歲以下的年輕人。

黃聖瑋提醒，心臟疾病近三年都高居國人十大死因的第二名，僅次於癌症，其中心肌梗塞高死亡率不可不重視；他提醒民眾，平時應養成正常生活習慣，適度運動、飲食少油少鹽，萬一身體出現呼吸喘、胸悶、胸痛、冒冷汗等症狀應盡速就醫，避免延誤治療先機。

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