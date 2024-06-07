台中醫院端午活動...民眾樂學刮痧　還有好康獎品可以帶回家

▲台中醫院7日上午舉辦「端午包香粽、刮刮樂一夏」活動。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

端午節將至，也代表炎炎夏日就要到來，台中醫院7日上午舉辦「端午包香粽、刮刮樂一夏」活動，由中醫科醫師張祐慈、蕭丙坤，解說中暑的種類與如何防治，現場民眾踴躍參與，開心學習刮痧技術、拿香包驅蚊避邪，還可以將有獎徵答獎品帶回家，相當開心。

台中醫院今天上午舉辦端午活動，除有中醫師為民眾解說如何刮痧，院長黃元德、副院長林紹雯也現場與民眾一起包香包、送香包，醫院政風室則設有「肉粽傳香、廉政關懷」有獎徵答活動，提醒大家端午送禮應注意事項，現場民眾踴躍參與。

台中醫院中醫師張祐慈表示，夏天悶熱最怕中暑，中暑的症狀包括燥熱、口渴、頭暈頭痛、疲倦、肩頸酸痛、抽筋、食慾不振等，若出現中暑症狀，要立即將患者移動至通風涼爽的環境，並適時補充水份與電解質，局部肌肉酸痛可以配合按摩、針灸、刮痧，都能有效緩解症狀。但若症狀遲遲無法改善，就要到醫療院所就醫，避免熱衰竭危險。

▲活動現場有中醫師為民眾示範正確刮痧方法。（圖／記者白珈陽攝）

中醫師蕭丙坤於現場示範刮痧教學，他說，刮痧時應挑選邊緣鈍而圓滑的器具，例如刮痧板、梳子的背脊、瓷湯匙等，搭配油性具潤滑效果的乳液或精油，刮痧時切記要避開頸動脈周邊位置，刮痧方向由內往外、由上往下，須單向刮而不是來回刮，同一處最多刮5至10次，力道穩定適中，自然出痧即可。

蕭丙坤補充，刮痧不用強求出痧，刮痧後因體表毛孔打開，部分體液流失，刮痧後應適當補充溫開水，切勿馬上吹風或進入冷氣房，痧點一般約1周內逐漸消散，不須過於擔心。