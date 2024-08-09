肌肉男大生GG長滿小肉瘤「變成玉米串」　抽血確診愛滋秒崩潰

▲一名男大生陰莖長滿小肉瘤「成玉米串」，忍受不了才就醫，沒想到抽血檢查發現，感染愛滋。（圖／台中醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

明天就是七夕情人節，情人愛愛記得做好防護措施。台中一名23歲陽光肌肉型男大生，一個月前發現自己陰莖出現不明小肉瘤，原本不以為意，但不痛不癢小肉瘤越長越多，最後整個陰莖長滿小肉瘤「猶如玉米串」，就醫抽血發現，男大生感染愛滋病，目前接受愛滋病醫療團隊治療中。

台中醫院泌尿科主任朱朗軒說，台中醫院光在7月份就碰到3個21到32歲男子因為泌尿道感染等症狀就醫，檢查後有2人感染愛滋等性病，1人單純泌尿道感染。

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朱朗軒主任指出，懷疑感染性病的患者中的23歲大學生是個陽光肌肉男，酷愛打球與上健身房健身練肌肉，今年七月初就醫時表示，陰莖上長很多不痛不癢小肉瘤，懷疑自己感染皮膚病。

但檢查發現陰莖上小肉瘤不單純，懷疑是性行為被感染，經抽血檢查確定感染愛滋，目前由愛滋醫療團隊持續治療中；另外，還有一名21歲男，因為陰囊潰瘍就醫，結果確診愛滋合併梅毒感染。

▲明天就是七夕情人節，朱朗軒也提醒情人們別忘了做好防護措施，保護自己也保護情人。（圖／台中醫院提供）

朱朗軒強調，臨床上常見的性病包括愛滋、淋病、菜花、梅毒，且通常愛滋患者因免疫力低下，常會合併出現其他性病；也提醒民眾，如發現尿道炎、尿道出現不明分泌物、排尿時疼痛、生殖器上出現不明潰瘍、或身體皮膚出現肉瘤等症狀，建議找專科醫師抽血檢查，釐清是否感染性病或單純泌尿道感染，才能及時發現並治療。