陸25歲正妹「不爽小肚腩」腹部抽脂！　永遠失去生育能力

▲正妹腹部抽脂慘失去生育能力。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一25歲女孩小美（化名）長相靚麗，身材勻稱，卻總覺得自己有小肚子。追求完美的她不允許自己有多餘贅肉，於是去做了腹部抽脂手術。沒想到，手術後，小美的月經就停了，檢查後發現，她已經永久地失去了生育能力。

據《浙醫線上》報導，小美身高165公分左右，原先體重50公斤出頭，根本算不上胖。但是她對自己的要求很高，覺得自己有一點「小肚子」，穿衣服不好看。

之前，小美也試過其他方法減肥，但「小肚子」很難消下去。追求完美的她不允許自己有多餘贅肉，於是去做了腹部抽脂手術。

手術後，小美的月經就停了，一直過了大半年還是沒恢復正常，於是到醫院就診。檢查發現她的卵巢已經徹底萎縮，這也意味著她已經永久地失去了生育能力。

醫生表示，「很多女孩子為了追求更好的身材，經常不吃主食，以沙拉、水果或代餐代替，以這樣的方式來控制熱量攝入，不讓自己長胖。時間久了，隨之而來的是月經紊亂，傷害卵巢功能。」

醫生提醒，女孩子不要一味追求越瘦越好，實際上，女性必須具備一定量的脂肪，才能維持正常的月經周期。因為脂肪中含有類固醇，和人體的激素水準密切相關。尤其對育齡期女性來說，如果太瘦，會導致月經不調、內分泌紊亂、骨質疏鬆、卵巢功能早衰等一系列問題，影響女性的正常生殖功能，嚴重的還會影響全身各臟器。

網友看後表示，「是時候糾正一下病態的審美風氣了」、「愛美之心人皆有之，可是還是要從健康的角度出發啊，這樣美了有啥意義，不管以後生不生孩子但身體的損傷不可逆啊，美還是要慎重啊！」、「所以不要再搞什麼白幼瘦的審美了，健康就好。」