陸50kg女抽脂「消滅小肥肚」卵巢萎縮　永遠失去生育能力

▲女生示意圖，與本文無關。（圖／pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸一名25歲女子小美（化名），因愛美而無法接受小腹，毅然決然地做了腹部抽脂手術。沒想到，她竟因此卵巢萎縮，永遠失去生育能力。

據《齊魯晚報》報導，小美身高為165公分、體重50公斤，屬於標準的身材。然而，小美對自己的要求很高，因此每每看到小腹微凸的模樣就失去自信，決定去做腹部抽脂手術。

手術結束後，小美如願以償得到了理想中的好身材，直到半年後才驚覺月經很久沒來，便去醫院就醫。經過檢查，小美的卵巢已徹底萎縮，代表她永久地失去了生育能力。

上海市第十人民醫院整形外科副主任醫師劉廣鵬也表示，以醫療手術分級來說，抽脂是相對小的手；然而，以整形美容手術來說，抽脂等手術都有較大的風險，不是大家理解中的「小手術」。

劉廣鵬醫師指出，抽脂手術的風險在於麻醉相關藥物引起的呼吸抑制、手術期間的惡性心律不整、脂肪栓塞、出血等，即使手術成功，還需要面對術後感染、術後照護及預防等難關。

根據美國生殖醫學會相關流行病學資料顯示，有6%的原發不孕症患者是因為體重過低所造成的。

醫師表示，體內脂肪急劇減少，會影響到卵巢的功能，若不吃主食，以沙拉、水果或代餐代替，時間久了就會月經紊亂，傷害卵巢功能。