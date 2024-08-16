巴西空難60秒錄音！副機師問「發生什麼事」　尖叫巨響後一片死寂

▲巴西客機墜毀民宅，機上62人全數罹難。（圖／翻攝自X）

記者吳美依／綜合報導

巴西航空公司「Voepass Airlines」一架客機9日墜毀，機上62人全數罹難。根據最新釋出的駕駛艙錄音檔，正副機師在失事前約1分鐘發現高度急遽下降，副機師還連忙詢問「發生了什麼事」，儘管2人試圖挽救局面，這段錄音仍在客艙爆出驚恐尖叫，以及一聲砰然巨響後結束。

巴西《環球電視網》14日報導，根據失事客機黑盒子的2小時錄音檔，機師與副機師注意到高度急遽下降，副機師席爾瓦（Humberto de Campos Alencar e Silva）著急詢問情況後，請求增加動力、穩定飛機，最後卻仍不幸墜毀。

當局尚未確認失事主因，調查人員指出，這架ATR 72-500客機的螺旋槳位於機身頂部、距離駕駛艙很近，因此噪音過大，不僅很難聽清楚所有機上對話，也找不到任何特殊噪音，判斷是否發生電子故障、火災或引擎故障。不過，初步資料顯示，飛機機翼上有結冰，有可能是肇因之一。

▲失事飛機機型老舊，此前經歷一系列維修與停飛。（圖／達志影像／美聯社）



事實上，ATR 72-500機型老舊，今年3月因為液壓問題、與跑道接觸異常，被要求停飛4個月，失事前一天空調故障，導致客艙溫度飆升，未料9日就發生憾事。

該航班原定從巴拉納州卡斯卡韋爾（Cascavel）飛往聖保羅州瓜魯由斯（Guarulhos），卻在維涅杜市（Vinhedo）上空失速旋轉墜毀。62名罹難者包括58名乘客與4名機組員，已有60人被確認身份，30具遺體交還家屬。

此外，巴西國家民航局（ANAC）也將接受聯邦政府調查，評估該機構在飛機維修規範及應對航空事故等方面的效能。