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惹錯人！屁孩持槍搶劫「戰鬥大叔」　下秒反被奪槍擊斃

▲▼惹錯人！屁孩持槍搶到「戰鬥大叔」　下秒反被奪槍擊斃。（圖／翻攝自X）

▲少年持槍搶劫，當場被奪槍擊斃。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

巴西一名男子深夜獨自一人走在路上時，遭遇飛車搶匪，對方先是舉槍對著他，要求他將財物交出，隨後離去。沒想到該名男子立刻追了上去，制伏持刀嫌犯後，當場把槍枝搶過來，並對著2人瘋狂開槍，最終其中一名少年因身中多槍，不治身亡。

根據《每日郵報》報導，巴西東南部瓜魯由斯市4日晚間發生一起搶擊案。36歲男子里貝羅（Otávio Ribeiro）在與同事道別後，獨自一人步行回家，誰知道途中卻遇到摩托車搶匪。

▲▼惹錯人！屁孩持槍搶到「戰鬥大叔」　下秒反被奪槍擊斃。（圖／翻攝自X）

▲飛車搶匪持槍搶劫，要求被害人交出財物。（圖／翻攝自X）

根據監視器畫面，里貝羅與同事道別後步行回家，突然被2名騎著摩托車搶匪攔下。坐在後座的歹徒持槍對準里貝羅的頭部，並要求他將身上財物交出。里貝羅隨即把手機拿給對方。然而正當2名歹徒準備騎車揚長而去時，他隨即迅速反擊。

里貝羅先是奪下搶匪手上的槍，並將2名少年瞬間擊倒在地。少年見情況不對，立刻逃跑，而里貝羅則是拿槍不斷朝2人開槍，並擊中了其中1名16歲少年的左肩和手臂。少年被送往附近醫院搶救，但最終仍不治身亡。

警方獲報後，在現場找到里貝羅的手機錢包，以及2名搶匪搶來的另外2部手機。警方隨後在里貝羅的家中找到他，里貝羅則表示，自己因為擔心人身安全，所以開槍後立刻離開現場。里貝羅被警察帶到當地警局接受詢問，不過最終被釋放。

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