他被老闆炒魷魚「開飛機撞工廠」！化身人肉炸彈　墜機畫面曝

記者王佩翊／編譯

巴西一名男子疑似因不滿遭老闆解僱，竟採取「自殺式攻擊」的極端行動，駕駛著飛機衝撞前老闆的工廠，疑似打算引燃工廠內存放的大量易燃工業氣體，所幸飛機最後墜毀在工廠旁，並未直接擊中工廠，否則後果不堪設想。

根據《太陽報》報導，46歲男子胡安·曼努埃爾·梅迪納（Juan Manuel Medina）原本任職於阿根廷的一間液化氣體公司，但是日前卻遭到老闆解僱。而他疑似是不滿被炒魷魚，竟然駕駛飛機攻擊工廠。

▲胡安疑似因不滿遭解僱，憤而開飛機撞工廠報復。（圖／翻攝自X）

這起事件發生在8月9日，由胡安駕駛的一架塞斯納15型飛機墜毀在阿根廷羅薩里奧市的法國液化氣體阿根廷分公司（Air Liquide Argentina）工廠旁。從事發當時所拍攝的影片可以看到，飛機迅速俯衝並墜落在工廠旁。

這間工廠內存放大量氧氣、氮氣和氫氣等工業氣體，由於胡安最近才剛被公司解僱，因此這次的墜機事件被懷疑是他蓄意為之。影片顯示，飛機墜落在工廠附近，且非常靠近高度易燃的藍白色氣罐，背景中更可以聽到工廠員工的瘋狂尖叫。

目前尚不清楚工廠的具體損害程度，不過消防隊表示，如果胡安成功墜落在工廠，可能會引發巨大爆炸，後果將不堪設想。

法國液化氣體（Air Liquide）在包括巴西在內的多個國家都有分公司，專門製造液態氧和其他工業氣體。而胡安的WhatsApp截圖可以看出，他對於被公司解僱感到極度憤怒，並決心向法國液化氣體報復。

此外，目前還不清楚胡安是否在墜機事故中生還，但截至目前，並未傳出其他死亡通報，阿根廷警方也已經介入調查，並試圖了解墜機事件的更多細節。

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