51人客機飛一半「機艙裡都是煙」！　美國航空緊急迫降

▲美國航空一架客機14日發生驚魂插曲。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國航空5715航班飛行途中，客艙內竟突然煙霧瀰漫，只好緊急迫降紐約州的雪城漢考克國際機場（Syracuse Hancock International Airport），幸好機上一共51人全都平安落地。

《每日郵報》報導，這架巴西航空工業（Embraer）RJ145客機，原訂14日下午從麻州波士頓（Boston）飛往紐約州羅徹斯特（Rochester），未料中途發生驚魂插曲。

飛機安全降落後，48名乘客們被安排乘坐巴士，從雪城前往大羅徹斯特國際機場（Frederick Douglass Greater Rochester International Airport） 。

事實上，美國去年3月也曾發生類似事件，一架精神航空（Spirit Airlines）客機從德州達拉斯（Dallas）飛往奧蘭多（Orlando），客艙頭頂行李櫃卻突然起火，頓時煙霧瀰漫，只好緊急迫降在傑克遜維爾（Jacksonville）。

當時，其中一名乘客是退役消防員，英勇且迅速地撲滅了火勢。雖有10人因為吸入煙霧送醫，但沒有生命危險。而美國聯邦航空總署（FAA）事後證實，這場火災是由背包裡的電池引起。