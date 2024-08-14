「嬋汐」跳水前是旱鴨子！　陳芋汐憶：教練還把我踹進泳池

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋、陳芋汐在巴黎奧運期間，一起拿下「女子雙人跳水10公尺台」金牌，並在女子單人跳水10公尺台中，成了中國隊的雙保險，拿下了金銀牌。「嬋汐」二人近日在節目上透露，其實在跳水前皆不會游泳。

▲▼全紅嬋、陳芋汐拿下巴黎奧運雙人跳水10公尺台金牌。（圖／路透社）

綜合陸媒報導，全紅嬋、陳芋汐近日在巴黎奧運奪牌後，參與多個訪談節目，其中一個節目中，兩人講述自己開始跳水前，學習游泳的經歷。

▲▼全紅嬋透露，跳水前不會游泳。（圖／翻攝自微博）

全紅嬋表示，「我學跳水前，還不會游泳，學了幾個星期的游泳，才開始學跳水的。」

陳芋汐笑著說道，自己跳水前也不會游泳，「四五六七八九十個游泳教練都沒把我的游泳教會，最後是跳水教練一腳把我踹進泳池裡，我就會游了。」

▲陳芋汐表示，小時候游泳學不好。（圖／翻攝自微博）

相關影片引起熱議，不少人讚嘆兩人的努力，「剛進入體校的時候，全紅嬋還是個旱鴨子，不會游泳，她的成功並非天賦，努力才是致勝法寶」、「陳芋汐小時候不知道在泳池裡，練哭了多少次，真的好努力」、「她們兩個至今的成就，都是努力換來的」。

▲全紅嬋、陳芋汐包下巴黎奧運女子單人跳水10公尺台金銀牌。（圖／路透社）

全紅嬋在巴黎奧運女子單人跳水10公尺台決賽中，以425.60分的高分奪下金牌，成功衛冕；陳芋汐以420.70獲得第二名。「嬋汐組合」在雙人跳水10公尺台項目中，以359.10的高分，打敗所有隊伍，甚至與第二名的北韓隊差了43.2分。